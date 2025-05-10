中国建设银行承销首批科技创新债券
2025年05月10日10:59 | 来源：人民网
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5月7日，中国人民银行、中国证监会联合发布关于支持发行科技创新债券有关事宜的公告。同日，中国银行间市场交易商协会正式向市场推出科技创新债券，通过丰富支持主体范围、拓宽募集资金用途、优化注册发行安排、创新风险分担机制、强化存续期管理、完善配套机制等多种举措，引导金融资本投早、投小、投长期、投硬科技。
据中国建设银行官方消息，该行紧跟政策导向，近日成功参与承销市场首批科技创新债券，助力债券市场“科技板”建设，推动我国科技创新事业发展。
据介绍，此次最先落地的首批科技创新债券中，建设银行成功承销其中8期债券，引导市场资金流向新一代信息技术、生物技术、新能源等新质生产力重点领域，涉及的企业涵盖TCL科技集团股份有限公司、京东方科技集团股份有限公司、天津市医药集团有限公司、徐州工程机械集团有限公司、浙江吉利控股集团有限公司5家科技型企业，以及成都先进制造产业投资有限公司、江苏省国信集团有限公司、苏州金合盛控股有限公司3家股权投资机构。
建设银行相关负责人表示，将始终以增强“三个能力”为根本遵循，以服务实体经济为根本宗旨，紧密结合科技型企业的发展需求与特性，充分发挥“商投行一体化”优势，全力服务新质生产力发展，助力加快构建现代化产业体系，推进我国高水平科技自立自强与科技强国建设。
(责编：董童、李源)
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