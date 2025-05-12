唯品会618年中特卖节于5月12日开启抢先购
2025年05月12日13:05 | 来源：中国网科技
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原标题：唯品会618年中特卖节于5月12日开启抢先购
特卖电商唯品会近日宣布，其618年中特卖节将于5月12日晚8点开启抢先购，并于5月16日晚8点正式开售。
唯品会相关负责人介绍，618年中特卖节是唯品会最重要、力度最大的促销活动之一。5月12日当晚，唯品会率先推出618抢先购，现货开抢，大促价格可提前享受。并在5月16日晚8点、5月31日晚8点、6月15日晚8点开启三波限量爆款活动，限量爆款在日常低价的基础上再降15%。此外，在618年中特卖节活动过程中，还将陆续上线“超V闪购节”“爆款狂秒日”“超级疯抢节”等折扣活动。品牌折扣与平台补贴叠加，诸多爆款价格创下年内新低。大牌服饰、运动穿搭、奢品鞋包等甚至低至市场价3折以下。
据了解，唯品会618年中特卖节致力于为消费者提供极致好货好价，在优惠规则上，仍坚持无需凑单，一件即可立减，努力提升消费者的购物体验。
(责编：董童、李源)
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