原标题：品牌时尚科技新高度 丨 波司登闪耀2025世界品牌莫干山大会

5月10日，以“品牌，让世界更美好”为主题的2025世界品牌莫干山大会（2025 World Brand Moganshan Conference）开幕式暨主论坛在浙江德清启幕。

全国工商联纺织服装业商会理事长、波司登创始人、波司登集团董事局主席兼总裁高德康应邀出席中国品牌日系列活动。

在大会开幕式暨主论坛上，波司登集团再次入选新华社品牌工程，在品牌建设与全球传播领域迈出重要步伐；高德康作全球标杆品牌案例分享演讲。

波司登集团入选新华社品牌工程签约仪式

向新提质攀高 品牌价值跃升

品牌是高质量发展的重要象征，加强品牌建设是推进新型工业化、构建现代化产业体系的必由之路。

高德康作全球标杆品牌案例分享演讲

高德康在演讲中指出，波司登从创业至今，始终坚定不移实施品牌发展战略，通过对品牌的持续塑造、培育，提升和创新，成为中国羽绒服重要品牌，登榜世界品牌500强，品牌价值达1075.82亿元，多年蝉联全球最具价值服饰品牌排行榜50强。

波司登以品牌引领为核心，以文化交融为底色，整合全球高势能资源，不断刷新全球羽绒服设计美学。从纽约时装周的“牖”系列到巴黎的“融”概念秀，从伦敦旗舰店运营到米兰达芬奇庄园首秀，波司登将传统工艺与国际时尚深度融合，向世界展现中国品牌的文化自信与专业实力。

高德康表示，波司登将始终与国家发展同频共振，有品牌强国、产业报国的高站位和格局，立足人们对美好生活的新需求、新期待，找准品牌向上突破的创新路径，加速提升发展质量和品牌影响力，为激活市场消费动能、为人们的美好生活创造价值，也为品牌强国、质量强国建设贡献品牌力量。

在访谈中，高德康深入阐述了波司登的创新路径，以及企业家履行社会责任、助推实现共同富裕的家国情怀。

高德康强调，科技创新是传统产业向高端跃升的必答题，品牌的价值在于以高质量供给引领需求，将内需潜力转化为内生动力。面对消费市场个性化、品质化、国潮化趋势，波司登以“双聚焦”战略和高质量供给引领需求、创造需求，推出登峰系列、极寒系列、滑雪系列等产品，不仅覆盖多元场景需求，更以科技赋能提升产品附加值。例如，波司登与哈尔滨市合作推出“尔滨×波司登”联名系列，开创城市与品牌合作新模式，将冰雪经济与国潮文化深度融合，成为区域协调发展的创新实践。

在全球化布局上，波司登重点在中高端羽绒服市场发力，构建了具有国际影响力的立体化品牌矩阵，更好地满足消费者多元化的选择，推动行业向全球产业价值链中高端攀升。

科技赋能共生 新质发展重塑时尚边界

在5月10日中国品牌日晚会上，波司登以一场《次元同频》时尚秀惊艳全场，成为探索科技与人文共生的生动案例。

虚拟透明人在数字隧道中穿行，通过AI介入设计流程，从需求分析到款式渲染，代码编织的未来美学在光影中具象化。随着数字隧道的光影流转，现实真人模特身着同款服装登场，光点技术赋予羽绒服流动的科技质感和变幻色彩，让观众们仿佛置身于数字与现实交织的时空。

这场秀不仅展示了AI技术的突破，更传递出科技向善的理念。当身着波司登特别定制羽绒服的宇树机器人“小宇”拾级而上，与波司登集团董事局主席兼总裁高德康展开跨越边界的互动对话时，科技的温度与品牌的使命跃然眼前。波司登AI实验室通过整合数十年设计数据与全球时尚趋势，构建垂直领域大模型“BSD.AI 美学大脑”。人工智能技术的发展不是替代人，而是让人回归创造价值的核心，以最前沿的技术温暖人们的美好生活。

波司登将ESG战略融入企业经营全产业链，发布了“以消费者为导向，引领可持续时尚”的ESG战略，打造绿色工厂与供应链体系。2025年，波司登MSCI（明晟）ESG评级跃升至AA级。

(责编：董童、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经