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波司登参加2025世界品牌莫干山大会

2025年05月12日16:41 | 来源：中国质量新闻网
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原标题：品牌时尚科技新高度 丨 波司登闪耀2025世界品牌莫干山大会

5月10日，以“品牌，让世界更美好”为主题的2025世界品牌莫干山大会（2025 World Brand Moganshan Conference）开幕式暨主论坛在浙江德清启幕。

全国工商联纺织服装业商会理事长、波司登创始人、波司登集团董事局主席兼总裁高德康应邀出席中国品牌日系列活动。

在大会开幕式暨主论坛上，波司登集团再次入选新华社品牌工程，在品牌建设与全球传播领域迈出重要步伐；高德康作全球标杆品牌案例分享演讲。

2波司登集团入选新华社品牌工程签约仪式.jpg

波司登集团入选新华社品牌工程签约仪式

向新提质攀高 品牌价值跃升

品牌是高质量发展的重要象征，加强品牌建设是推进新型工业化、构建现代化产业体系的必由之路。

3波司登集团董事局主席兼总裁高德康在开幕式暨主论坛上作全球品牌案例分享致辞.jpg

高德康作全球标杆品牌案例分享演讲

高德康在演讲中指出，波司登从创业至今，始终坚定不移实施品牌发展战略，通过对品牌的持续塑造、培育，提升和创新，成为中国羽绒服重要品牌，登榜世界品牌500强，品牌价值达1075.82亿元，多年蝉联全球最具价值服饰品牌排行榜50强。

波司登以品牌引领为核心，以文化交融为底色，整合全球高势能资源，不断刷新全球羽绒服设计美学。从纽约时装周的“牖”系列到巴黎的“融”概念秀，从伦敦旗舰店运营到米兰达芬奇庄园首秀，波司登将传统工艺与国际时尚深度融合，向世界展现中国品牌的文化自信与专业实力。

高德康表示，波司登将始终与国家发展同频共振，有品牌强国、产业报国的高站位和格局，立足人们对美好生活的新需求、新期待，找准品牌向上突破的创新路径，加速提升发展质量和品牌影响力，为激活市场消费动能、为人们的美好生活创造价值，也为品牌强国、质量强国建设贡献品牌力量。

在访谈中，高德康深入阐述了波司登的创新路径，以及企业家履行社会责任、助推实现共同富裕的家国情怀。

高德康强调，科技创新是传统产业向高端跃升的必答题，品牌的价值在于以高质量供给引领需求，将内需潜力转化为内生动力。面对消费市场个性化、品质化、国潮化趋势，波司登以“双聚焦”战略和高质量供给引领需求、创造需求，推出登峰系列、极寒系列、滑雪系列等产品，不仅覆盖多元场景需求，更以科技赋能提升产品附加值。例如，波司登与哈尔滨市合作推出“尔滨×波司登”联名系列，开创城市与品牌合作新模式，将冰雪经济与国潮文化深度融合，成为区域协调发展的创新实践。

在全球化布局上，波司登重点在中高端羽绒服市场发力，构建了具有国际影响力的立体化品牌矩阵，更好地满足消费者多元化的选择，推动行业向全球产业价值链中高端攀升。

科技赋能共生 新质发展重塑时尚边界

在5月10日中国品牌日晚会上，波司登以一场《次元同频》时尚秀惊艳全场，成为探索科技与人文共生的生动案例。

虚拟透明人在数字隧道中穿行，通过AI介入设计流程，从需求分析到款式渲染，代码编织的未来美学在光影中具象化。随着数字隧道的光影流转，现实真人模特身着同款服装登场，光点技术赋予羽绒服流动的科技质感和变幻色彩，让观众们仿佛置身于数字与现实交织的时空。

这场秀不仅展示了AI技术的突破，更传递出科技向善的理念。当身着波司登特别定制羽绒服的宇树机器人“小宇”拾级而上，与波司登集团董事局主席兼总裁高德康展开跨越边界的互动对话时，科技的温度与品牌的使命跃然眼前。波司登AI实验室通过整合数十年设计数据与全球时尚趋势，构建垂直领域大模型“BSD.AI 美学大脑”。人工智能技术的发展不是替代人，而是让人回归创造价值的核心，以最前沿的技术温暖人们的美好生活。

波司登将ESG战略融入企业经营全产业链，发布了“以消费者为导向，引领可持续时尚”的ESG战略，打造绿色工厂与供应链体系。2025年，波司登MSCI（明晟）ESG评级跃升至AA级。

(责编：董童、李源)
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