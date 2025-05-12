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前4个月我国汽车产销量首次突破千万辆

2025年05月12日17:05 | 来源：新华网
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新华社北京5月12日电（记者唐诗凝）记者12日从中国汽车工业协会获悉，2025年1至4月，我国汽车产销量分别为1017.5万辆和1006万辆，同比分别增长12.9%和10.8%。前4个月产销量首次突破千万辆，彰显汽车产业活力。

内需潜力加快释放，起到较好支撑作用。1至4月，汽车国内销量达到812.3万辆，同比增长12%，高于汽车整体销量增幅1.2个百分点。

出口在外部环境急剧变化的形势下保持稳定。1至4月，汽车出口193.7万辆，同比增长6%，其中，新能源汽车出口64.2万辆，同比增长52.6%。4月单月，汽车出口51.7万辆，环比和同比实现双增长。

新能源汽车表现活跃，产销延续快速增长态势。1至4月，新能源汽车产销累计完成442.9万辆和430万辆，同比分别增长48.3%和46.2%，新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的42.7%。

乘用车市场延续良好表现。1至4月，中国品牌乘用车销量为594万辆，销量占有率达到68.7%，较上年同期上升8.1个百分点。4月单月，中国品牌乘用车销量占有率超过70%。

“今年以来，我国汽车市场在政策驱动、技术升级等多重因素推动下，市场活力持续释放。”中汽协会副秘书长陈士华说，一系列政策举措释放积极信号，有助于进一步提振汽车内需市场，帮助应对出口负面冲击，巩固拓展汽车行业稳中向好发展态势。

(责编：岳弘彬、牛镛)
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