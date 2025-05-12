新华社北京5月12日电 商务部新闻发言人12日表示，加强战略矿产资源出口管制事关国家安全和发展利益。我们对部分战略矿产实施出口管制以来，发现一些境外实体与境内不法人员相互勾结，企图通过走私等方式规避出口管制措施。为遏制走私等势头，国家出口管制工作协调机制办公室5月9日聚焦打击战略矿产走私，在广东省深圳市召开现场会并作出专项部署，近期还将组织一系列行动。

发言人介绍，现场会进一步明确了商务部、公安部、国家安全部、海关总署、国家邮政局等部门在此次专项行动中的任务分工，要求各相关部门加强执法协作、严厉打击战略矿产走私出口、形成“齐抓共管”的高压态势，采取切实有效措施、坚决防止战略矿产非法外流。

发言人说，各相关部门立即开展行动，针对近期在战略矿产领域出现的伪报瞒报、夹藏走私、“第三国”转口等企图规避出口管制的违法违规行为，迅速开展跨部门调查和案情会商，加大口岸查验和打击查处力度，深挖幕后非法实体和走私网络，从严从快查办违法案件，持续提升出口管制执法效力，切实维护国家安全和发展利益。

(责编：牛镛、岳弘彬)

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