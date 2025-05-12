新华社北京5月12日电（记者古一平）国家粮食和物资储备局12日发布数据显示，截至2025年4月底，2024年度秋粮旺季收购圆满收官，累计收购秋粮3.45亿吨，为近年来较高水平。

分品种看，中晚籼稻收购6000万吨、粳稻4500万吨、玉米2.27亿吨、大豆1300万吨。

秋粮上市后，国家有关部门统筹市场化收购和政策性收储，加强市场监测分析，强化预期引导，多措并举畅通农民售粮渠道，秋粮收购市场活跃、进度较快、价格回升向好。

我国秋粮收购主要包括中晚稻、玉米和大豆，旺季收购期从当年的九月中下旬开始到来年的4月底结束。秋粮收购占全年粮食收购量的四分之三左右，品种多、范围广、数量大，是全年粮食收购工作的重中之重。

当前我国新季夏粮上市在即。国家粮食和物资储备局粮食储备司司长罗守全表示：“国家粮食和物资储备局将会同有关部门持续加大工作力度，一手抓市场化收购，充分激发市场活力；一手抓政策性收储，稳市场稳预期，推动粮食价格保持在合理水平。”

(责编：牛镛、岳弘彬)

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