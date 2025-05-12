新华社北京5月12日电（记者任军、吴雨）记者12日从中国人民银行获悉，中国人民银行等五部门近日联合发文，明确金融支持广州南沙深化粤港澳全面合作的多项举措，推动广州南沙在粤港澳大湾区建设中更好发挥引领带动作用。

中国人民银行、金融监管总局、中国证监会、国家外汇局、广东省人民政府近日联合印发《关于金融支持广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作的意见》，从完善创新创业金融服务、推进粤港澳金融市场互联互通、完善金融监管机制等方面提出30条重点举措。

记者了解到，为支持科技创新产业发展，意见鼓励银行业同外部投资机构合作，探索“贷款+外部直投”等业务新模式。为支持数字产业发展，支持广州数据交易所完善数据流通交易综合性服务，与香港获许可的数字资产交易平台加强合作对接，创新数字资产交易服务方式。为支持青年创新创业，意见支持符合条件的港澳居民及入驻南沙青年创业平台的企业、项目同等享受当地创业贷款贴息、担保费补贴、企业保险补贴、贷款风险补偿等扶持政策。

此外，意见还提出，有序扩大港澳居民代理见证开户试点银行范围，探索试点开展信用卡视频面签。支持粤港澳三地征信机构开展跨境合作，探索推进征信产品互认。支持南沙深化国家气候投融资试点，加强与港澳在平台建设、融资对接、标准制定等领域合作。支持在广州期货交易所推出与香港交易所跨境合作品种，积极探索期货品种国际合作新模式。

中国人民银行有关人士表示，下一步，中国人民银行、广东省人民政府将会同相关部门推动意见各项举措落实落地，进一步强化金融对广州南沙和粤港澳大湾区高质量发展的支撑作用，助力金融高水平开放和经济高质量发展。

(责编：牛镛、岳弘彬)

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