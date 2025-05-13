付丽丽

原标题：递进式气象服务筑牢防灾减灾屏障

今年的5月12日是第17个全国防灾减灾日，主题为“人人讲安全、个个会应急——排查身边灾害隐患”。气象作为防灾减灾第一道防线，近年来，各级气象部门通过递进式气象服务，构建起“风险预判—精准预警—靶向推送—联动响应”的全链条防灾减灾体系，为守护人民群众生命财产安全提供有力保障。

“递进，代表着防灾减灾不同阶段，有着不同的防范应对节奏。”中国气象局应急减灾与公共服务司司长王亚伟介绍，按照气象灾害发生演进及其防范应对进程顺序，递进式气象服务一般分为“趋势提示、灾害提醒、预警发布”三个层级。

结合我国气候类型多样的实际，不同地区、不同行业在不同时段面临的自然灾害风险“共通性”不强。因地制宜开展递进式气象服务，才能与地方防灾减灾救灾“节奏”高度契合。

2024年，中国气象局印发《递进式气象服务导则（试行）》，指导各级气象部门科学高效开展相关工作，鼓励因地制宜探索适合本地区实际的递进式气象服务模式。

王亚伟表示，递进式气象服务基于无缝隙预报、精细化预警以及高密度实况等产品而开展。目前，气象部门已建成陆海空天一体化综合气象观测系统，综合观测实力达国际先进水平。强对流天气预警时间提前量达43分钟，台风24小时平均路径预报误差缩小到62公里，全球天气预报水平分辨率精细至12.5公里，可提前8.1天准确预报北半球主要天气形势，智能数字预报系统中国区域产品精细到1公里、逐小时。

“从精密监测的‘智慧大脑’到深入基层的‘神经末梢’，当前，递进式气象服务正以科技之力重构防灾减灾新格局。高级别气象灾害预警‘叫应’机制和流程逐步健全，2024年累计‘叫应’各级党政领导、防汛等主要应急责任人34万人次，气象防灾减灾第一道防线愈发坚固。”王亚伟说。

(责编：杨曦、陈键)

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