图为大通回族土族自治县护工产业发展基地内正在对护工进行培训。受访方供图

人民网北京5月12日电 （记者孙博洋）“目前，大通籍护工从业人员超过8000人，月均工资达到4000元，总体年工资性收入超过3亿元。”青海省西宁市大通回族土族自治县县委副书记、县政府代县长王生龙介绍说。

近日，以“标准引领 品质护航 打造‘江源巧姑 大通护工’青海品牌”为主题的中国质量万里行·护工服务品牌行活动在青海省西宁市举行。

活动上，正式发布实施了《青海省“江源巧姑” 大通护工服务总体要求》团体标准（T/CAQP 039-2025）。青海省人民政府副省长王海红向大通回族土族自治县人民政府颁授《青海省“江源巧姑” 大通护工服务总体要求》团体标准证书。

据悉，该标准由中国质量万里行促进会、青海省市场监督管理局会同大通回族土族自治县人民政府共同制定。该标准填补了全国护工领域团体标准的空白，建立了可复制、可推广的服务标准体系，为助力全国护工服务业高质量发展提供示范样板。

中国质量万里行促进会秘书长赵陕雄表示，以团体标准助力青海省大通护工区域公用服务品牌建设和质量提升，是大通又一次成功的实践创新，随着标准化建设与品牌赋能双轮驱动，“江源巧姑 大通护工”这张劳务名片必将更加闪亮。

青海省市场监督管理局相关负责人表示，该标准聚焦提升“一老一小一患”群体的照护需求，在吸取先进经验的基础上，结合青海实际，系统构建了母婴护理、托育照料、医疗护理、家政服务、高原康养、失能康复六大领域的服务标准体系，在服务机构、服务人员、服务质量评价等方面作出科学规范。

中国质量万里行促进会专家委员会副主任、清华大学质量与可靠性研究院副院长吴甦表示，护工行业亟须从“劳务输出”向“品牌输出”转型。

(责编：郭思邈、高雷)

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