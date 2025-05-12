人民网北京5月12日电 （记者车柯蒙）在12日举行的中国-巴西商业研讨会上，瑞幸咖啡联合创始人、首席执行官郭谨一作为企业代表出席并发言。郭谨一表示，瑞幸咖啡将持续携手巴西多方推广咖啡文化，把更多高品质巴西咖啡带给消费者。

近年来，中国与越来越多的拉美国家实现战略对接，持续深化高水平经贸合作。在2024年第七届中国国际进口博览会上，拉美国家共有160多家企业参展。期间，瑞幸咖啡受邀进驻巴西国家馆，在馆内分享中国企业与巴西咖啡产业日益紧密的合作成果。

据了解，作为世界最大的阿拉比卡咖啡豆生产国和出口国之一，巴西为全球至少提供了三分之一的咖啡豆。据巴西咖啡出口企业委员会发布的数据，在2023至2024年咖啡季，巴西对中国的咖啡豆出口量较上一年度增长186.1%，增幅排名第一；同时，巴西咖啡豆出口也在该年创下历史新高，较上一年度增长32.7%。

据介绍，去年11月，瑞幸咖啡与巴西出口投资促进局签署《合作备忘录》，2025至2029年计划采购总计24万吨咖啡豆，价值100亿元，这是其迄今为止瑞幸金额最大的咖啡豆采购计划。

瑞幸咖啡全球寻豆之旅巴西站，巴西咖农正在翻动咖啡豆。受访对象供图

瑞幸咖啡联合创始人、首席执行官郭谨一认为，巴西作为全球主要农业大国、粮食大国，与中国的农业进出口合作密切、高度互补，有着广阔的发展空间。

近年来，智利车厘子、厄瓜多尔香蕉、尼加拉瓜蜂蜜、洪都拉斯白虾等越来越多来自拉美的特色农产品丰富着中国消费者的餐桌，也正是中国与拉美和加勒比伙伴经贸合作不断拓展的一个缩影。

2025年是中拉论坛运行10周年，中拉经贸合作正在跨越山海，跑出“加速度”，同时中拉命运共同体的内涵不断丰富，尤其是文化交流方面，正在进入蓬勃开展的新阶段，即将到来的2026“中巴文化年”，就是这一趋势的重要成果。

郭谨一表示，瑞幸咖啡将联合巴西出口投资促进局、驻华大使馆以及巴西各方，努力向瑞幸3.55亿用户传播巴西文化，让更多中国消费者了解巴西、爱上巴西，把瑞幸打造成中巴文化交流的平台和纽带。

(责编：郭思邈、高雷)

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