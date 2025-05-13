吴长锋

原标题：我科研团队实现对1.36公里外毫米级目标的高分辨成像

科技日报合肥5月12日电 （记者吴长锋）记者12日从中国科学技术大学获悉，该校潘建伟、张强、徐飞虎等人联合国内外团队，首次提出并验证了主动光学强度干涉技术合成孔径技术，实现对1.36公里外毫米级目标的高分辨成像。实验系统的成像分辨率较干涉仪中的单台望远镜提升约14倍。相关成果近日发表于国际学术期刊《物理评论快报》。

传统成像技术的分辨率受到单个孔径衍射极限的制约。为突破这一物理极限，研究人员长期致力于发展各类合成孔径成像技术。例如，2019年事件视界望远镜（EHT）构建了一个地球尺度的合成孔径，在射电波段成功获得了M87星系中心黑洞的首张图像。

然而，由于大气湍流引起的相位不稳定性，EHT所采用的基于振幅干涉的合成孔径技术很难直接应用于光学波段。为了实现远距离非自发光目标的高分辨率成像，并抵抗大气湍流，结合主动照明的强度干涉技术成为极佳的候选方案。不过，由于缺乏有效的远距离热光照明方案和鲁棒的图像重建算法，强度干涉技术应用于主动合成孔径成像领域仍具有挑战性。

针对上述难题，研究团队创新性地提出了主动光学强度干涉技术，开发了一种多激光发射器阵列系统，通过大气湍流的自然调制，巧妙地合成多个相位独立的激光束以实现远距离赝热照明。在1.36公里城市大气链路外场实验中，研究团队使用8个相互独立的激光发射器构建发射阵列照射目标，相邻发射器间距为0.15米，大于大气湍流的典型外尺度，以确保每束激光在经过大气传播后具有独立且随机的相位变化。

同时，研究团队构建的接收系统由两台可移动的望远镜组成0.07米—0.87米的干涉基线，结合高灵敏度的单光子探测器以测量目标反射光场的强度关联信息。研究团队还开发了鲁棒的图像恢复算法，最终成功重建出具有毫米级分辨率的目标图像。

研究人员表示，该成果为远距离、高精度的遥感成像和日益重要的空间碎片探测等应用场景开辟了新可能。

(责编：杨曦、陈键)

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