原标题：工业绿色微电网驶入发展“快车道”

在第十七届（2024）国际太阳能光伏与智慧能源（上海）大会暨展览会上展出的工厂储能微电网模型。

◎本报记者 崔 爽

“我国微电网相关技术装备不断取得突破，电力辅助服务市场机制逐步完善，一批综合能源服务商积累了丰富的建设运营经验和案例。但工业绿色微电网整体仍处于试点和示范阶段，在技术标准、市场化机制、与大电网协同等方面还存在挑战。”在近日召开的2025工业绿色微电网创新发展山东推进会上，工业和信息化部节能与综合利用司二级巡视员慕颖说。

微电网是由分布式电源、储能装置、能量转换装置等组成的小型发配电系统，既能并网又能独立运行。

在天津大学电气自动化与信息工程学院副教授李霞林看来，微电网是分布式能源灵活高效利用的重大创新，能有效推动分布式电网与大电网融合发展、实现可再生能源与负荷波动就地平衡控制，更好满足分布式电源、新型储能以及各类新型业态的需求，对支撑新型配电系统高质量发展意义重大。

发展工业绿色微电网，是提高新能源就地消纳水平、促进能源绿色低碳高质量发展的重要途径。山东泰开直流技术有限公司总工程师宋中建介绍，工业绿色微电网是零碳园区建设的重要抓手，具有清洁低碳、灵活自治、高效互动的特点。它可赋能构建源网荷储一体化、光电热冷多能多源的能源模式，助力电网自动化运行，增强电网韧性，同时还可刺激上下游绿色产业快速发展。

我国已进入工业绿色微电网发展“快车道”。

在政策层面，相关部门及各省区市出台相应政策，支持微电网及相关产业发展。例如，《河南省工业企业 园区工业绿色微电网建设指南（征求意见稿）》今年初出台，旨在引导该省工业企业、园区调整用能结构，提高可再生能源使用比例，降低用能成本。

在实践层面，慕颖介绍，我国近年来风电光伏发电成本大幅度下降，氢能、新型储能智慧能源管控等技术广泛运用，众多工业企业加快推进终端用能电气化，工业绿色微电网已具备相应技术基础和推广条件。据调研摸底，工业企业和园区正积极探索微电网建设，超300个工业绿色微电网项目在全国范围内建设运行，取得较好节能降碳和环境效益。山东省泰安市陆续发布三批、累计13个智能微电网项目；江苏省已形成6个典型示范案例，累计发电装机容量达738兆瓦。

然而，工业绿色微电网建设也面临诸多挑战，如经济效益有待提升、标准化建设水平亟需提高、商业模式需进一步明确等。

国家发展改革委能源研究所能源环境与气候变化研究中心主任、研究员熊华文认为，推动工业绿色微电网发展要打破传统单一形态，遵循低碳化、多元化、数智化、电气化、多元化、市场化“六化”路径，特别是应合理利用各种市场化机制，实现效益最大化。此外，工业绿色微电网在新型能源体系中要遵循“三高三低”的核心目标：可再生能源比例高、系统可靠性高、系统综合效率高，碳排放低、污染物排放低、用户综合用能成本低。

慕颖建议，未来应深入实施节能降碳专项行动，形成技术先进的工业绿色微电网建设方案，推动修订一批技术规范和应用标准，积极探索工业绿色微电网市场化投资运营创新模式和机制，构建可持续的商业化运营路径。

(责编：杨曦、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经