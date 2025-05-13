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雄商高铁黄河特大桥全桥贯通

2025年05月13日08:35 | 来源：科技日报
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原标题：雄商高铁黄河特大桥全桥贯通

科技日报讯 （记者何亮 通讯员臧芃祺 王静涵）5月5日凌晨2时，经过12个小时的连续奋战，由雄安高速铁路有限公司建设、中铁四局集团有限公司承建的雄（安）商（丘）高铁黄河特大桥移动模架现浇梁全部完成，标志着雄商高铁黄河特大桥全桥贯通，为后续无砟轨道施工打下坚实基础。

雄商高铁黄河特大桥全长40.82公里，其中主桥全长1600米，采用“一联九跨”的连续钢桁梁结构。此次浇筑的移动模架现浇箱梁长50.7米、宽12.6米、高4.515米，单次浇筑方量达615方。浇筑中采用的移动模架造桥机为国内现存最长的移动模架造桥机，又被称为“空中制梁场”。

在高铁施工中，50米级大跨度移动模架现浇梁指导施工周期为21天，中铁四局项目团队通过对传统移动模架施工工艺进行改革创新，采取了内模小块化拼装、旋转开模快速过孔、封端可调节模板及封端方法、现浇梁交叉流水作业、自动洒水养生设备等方式，将每孔梁的施工周期缩短至15天。

雄商高铁是我国“八纵八横”高速铁路网的重要组成部分，北起雄安站、南至商丘站，线路全长约552公里，设计时速为350公里。项目建成后，将协同京广高铁、京沪高铁打造我国高速铁路网南北向通道的整体交通格局，对服务雄安新区建设、助力京津冀协同发展具有重要意义。

(责编：杨曦、陈键)
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