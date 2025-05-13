原标题：2025年中小企业数字化转型城市试点工作将启动

科技日报北京5月12日电 （记者刘垠）记者12日从财政部获悉，为加大对中小企业数字化转型的支持，财政部办公厅、工业和信息化部办公厅日前发布《关于做好2025年中小企业数字化转型城市试点工作的通知》（以下简称《通知》），2025年将选择34个左右的城市开展第三批中小企业数字化转型城市试点工作，试点实施期两年，自实施方案批复之日起开始计算。

《通知》提到五项重点任务，包括围绕企业需求，突出转型实效；供需双向发力，强化专业供给；鼓励探索创新，加强路径引领；强化机制创新，夯实要素保障；加强经验总结，持续优化举措。

《通知》明确要聚焦重点行业、重点企业。试点城市应坚持推动传统产业改造升级和促进战略性新兴产业、未来产业发展并重，在计算机和通信电子设备制造、通用和专用设备制造、汽车制造等制造业重点行业中，选择具体细分领域开展数字化转型试点，选取的细分行业应符合国家区域战略发展规划和产业导向，体现自身产业基础和特色优势。此外，试点城市要在确定的细分行业中，选择处于产业链关键环节的中小企业作为本次数字化改造的重点对象，要优先将专精特新中小企业和规模以上工业中小企业纳入改造范围。

谈及如何扩大复制推广，《通知》指出，试点城市要选择若干基础条件好、转型效果突出、投入产出比高、可复制性强的试点企业作为转型样板，引导同行业企业“看样学样”。要促进服务商聚焦细分行业领域专精特新发展，打造一批高度适配细分行业中小企业转型需求的“小快轻准”数字化技术产品和解决方案，总结面向细分行业的专业化转型路径，加强宣传推广。

(责编：杨曦、陈键)

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