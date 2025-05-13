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体育消费券赋能“减重经济”助力消费升级

孟 珂
2025年05月13日08:37 | 来源：证券日报
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原标题：体育消费券赋能“减重经济”助力消费升级

当下，随着居民对“减重”需求不断升级，一场由减重健身掀起的消费热潮正蓬勃兴起。“减重经济”从运动场景向全产业链延伸，成为推动消费增长的新动力。

苏商银行特约研究员付一夫在接受《证券日报》记者采访时表示，当前“减重经济”围绕着健康、减重等理念，已形成涵盖减肥服务、减肥产品、体育赛事等多个领域的消费生态。随着政策的支持与民众健康意识的提升，“减重经济”有望从短期热潮转化为长期消费增长的推动力。

随着体重管理理念深入人心，越来越多的人投身到运动健身的行列中。线下，24小时健身房、室内攀岩等各类健身场所不断涌现；线上健身平台同样热度不减，直播课程、在线教练指导等模式，让许多人足不出户就能开启锻炼。与此同时，“减脂餐”“轻食代餐”等与体重管理相关的食品在各大电商平台持续热销，成为消费者餐桌上的新宠。

付一夫表示，从需求端看，“减重经济”可以全方位激发健康饮食、运动服饰、运动项目、外出旅游等多个细分领域的消费增长，并不断促使线上线下各种消费场景日趋丰富；从供给端看，围绕健康、减重理念而衍生出的相应需求增长，消费者对减肥产品和服务需求的个性化、智能化、高品质升级，还可以引导企业加大研发力度、创新消费产品，从而提升产业整体的竞争力，带动产业升级。

在刚刚过去的“五一”假期，为进一步调动群众参与全民健身的积极性，激发大众运动热情和体育消费活力，全国多地纷纷发放体育消费券。比如，“五一”假期超千名宁波市民在市全民健身中心使用消费券，累计节省金额达1.7万多元；2025年西安市体育惠民电子消费券发放活动在“五一”当天发放体育用品类消费券20万元；长沙市体育局组织的第一轮“你运动·我补贴”2025年长沙通用体育消费券发放活动于5月1日16时正式启动，将持续至6月30日，第二轮发放活动将在9月1日至11月30日进行，预计投入380万元补贴市民体育消费。

“体育消费券作为推动体育产业发展、拉动内需和促进经济增长的重要手段，正发挥着关键作用。它不仅让群众健身得到实惠，还帮助体育场馆拓新引流，培育长期消费群体。随着全国各地体育消费券的陆续发放，体育消费市场将迎来更为广阔的发展空间，城市体育产业也将步入健康发展的快车道。”中国国际经济交流中心经济研究部副部长刘向东对《证券日报》记者表示，未来，在体育消费券的刺激下，“减重经济”将持续激发大众消费热情，扩大市场规模，引导消费升级。

(责编：杨曦、陈键)
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