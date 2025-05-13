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多地持续加力“两新”政策激发消费活力

刘 萌
2025年05月13日08:37 | 来源：证券日报
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原标题：多地持续加力“两新”政策激发消费活力

5月12日，商务部发布数据显示，截至5月11日，2025年汽车以旧换新补贴申请量达322.5万份，其中汽车报废更新103.5万份，置换更新219万份。自2024年汽车以旧换新政策实施以来，累计补贴申请量已突破1000万份。

近期，全国多地持续加力“两新”政策，通过优化服务流程、扩大补贴范围等，多措并举激发消费活力。比如，广东省人民政府办公厅印发的《广东省提振消费专项行动实施方案》提出，支持各地市结合产业发展和居民消费需求，探索“财政补贴+企业让利+金融赋能”模式，对大宗耐用消费品以旧换新进行补贴；继续支持汽车置换更新，扩大汽车报废更新支持范围，将符合条件的国四排放标准燃油乘用车纳入报废更新补贴范围。

湖南发布2025年“两新”实施方案。在之前品类的基础上，进一步从扩围拓品、提标降槛等五方面进行调整和优化。截至5月6日，全省消费品以旧换新共有458万多笔申领补贴，累计申领金额39.47亿元，带动销售金额超过306亿元，消费品市场活力进一步提升。

陕西西安日前推出“国补贷”专项金融产品，帮助国补商户简单、高效、低成本获得高额度信贷资金，进一步减轻企业资金压力，促进以旧换新活动更好开展。

此外，还有多地推出各类主题活动，优惠促销与国补叠加，扩大以旧换新政策的影响力。

中国信息协会常务理事、国研新经济研究院创始院长朱克力在接受《证券日报》记者采访时表示，在实施消费品以旧换新过程中，各地因地制宜形成了不少好的经验。首先，有的地方扩大以旧换新品类，既顺应了消费升级趋势，又倒逼企业优化产品结构，推动产业向高端化、绿色化转型；第二，有的地方通过财政与金融联动模式，纾解企业垫资压力，为企业可持续发展提供支撑；第三，多地将促销活动与国补叠加，通过降低消费门槛提升消费意愿，持续扩大大宗消费。

国家统计局发布的数据显示，“两新”政策有效促进了消费回升，一季度限额以上单位通讯器材类、文化办公用品类、家用电器和音像器材类、家具类商品零售额同比分别增长26.9%、21.7%、19.3%、18.1%。

中信证券首席经济学家明明在接受《证券日报》记者采访时表示，近期，国家发展改革委会同财政部及时向地方追加下达今年第二批810亿元超长期特别国债资金，继续大力支持消费品以旧换新。资金的到位将进一步拉动相关品类的消费需求，预计二季度社会消费品零售总额有望延续一季度的回升态势。

谈及如何持续提升消费品以旧换新政策效能，让消费者更快更好享受政策红利，朱克力表示，一方面，各地需进一步简化操作流程，利用政务平台等实现资格自动比对、资金即时到账等；另一方面，要引导企业构建可持续商业模式，将硬件销售与延保、回收服务等相结合。同时，监管层面要重点打击旧品回收环节的灰色产业链，建立透明定价机制和环保标准，防止政策红利被二手商截留。

明明认为，当前“两新”政策已在多个领域显现出积极成效，进一步释放政策效能关键在于增强居民收入预期、优化消费信贷支持、稳定消费信心，逐步建立起内生性的消费增长机制。同时，应更好发挥市场主体作用，引导企业在产品更新、回收体系和金融支持中形成自发动力，增强政策的可持续性和传导效率。此外，政策实施也应进一步注重结构优化与精细化引导，将资源更加有效地配置至中低收入群体、三四线市场和绿色智能等重点领域。通过强化政策协调性和市场机制联动，推动消费实现更高质量、更可持续的发展。

(责编：杨曦、陈键)
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