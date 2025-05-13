乔金亮

原标题：不折不扣守护黑土地

耕地保护要有“长牙齿”的硬措施，只有“咬得疼”，才能真正对违法犯罪分子形成威慑。黑土地保护乃至耕地保护是一项系统工程。既要用好行政手段，落实耕地保护党政同责，也要用好法律武器，从根本上遏制耕地领域违法犯罪行为。必须不折不扣地把耕地保护作为一件大事来抓，把黑土地用好养好。

黑土地保护再添法律武器。日前，《最高人民法院 最高人民检察院关于办理破坏黑土地资源刑事案件适用法律若干问题的解释》及典型案例发布。这体现了严厉打击破坏黑土地资源犯罪、加强黑土地保护的决心和导向。

黑土地被誉为“耕地中的大熊猫”，是大自然赋予人类的宝贵资源，极为稀缺但易被侵蚀。我国东北黑土区是北半球仅有的三大黑土区之一，是国家重要的粮食生产基地，粮食产量和调出量都在全国首屈一指。此前，由于长期高强度利用，加之保护和投入不够、政策协同性不足、责任主体不够明确等问题，黑土层厚度、有机质含量等下降，土壤酸化、沙化、盐渍化加剧。2022年8月起施行的黑土地保护法，为黑土地保护提供了法治保障。

然而，实践中，司法机关发现，犯罪分子在黑土地上盗挖黑土，有的盗采量很大，破坏严重，但仅从面积上看达不到非法占用农用地罪的入罪门槛。针对此类“掏洞深挖”“蚂蚁搬家”式盗挖、滥挖黑土行为如何定罪量刑问题，《解释》明确将采挖黑土的体积（立方米）数量作为非法占用农用地罪的一种入罪标准，对于属于永久基本农田的黑土地，非法采挖500立方米可以入罪，切实严密刑事法网。

目前，个别地区破坏黑土地资源犯罪已形成了一定规模的利益链条，上游犯罪分子实施盗采等犯罪行为，下游犯罪分子实施后续的窝藏、转移、收购、代为销售等犯罪行为。对此，《解释》在严厉打击上游犯罪行为的同时，对下游行为规定要以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪进行打击。上下游犯罪分子事前通谋的，以共同犯罪论处，进一步实现对破坏黑土地资源犯罪的全链条打击。

耕地保护要有“长牙齿”的硬措施，离不开法治护航。只有“咬得疼”，才能真正对违法犯罪分子形成威慑。2022年以来，黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古4省区检察机关依法批准逮捕非法占用农用地罪319件360人，起诉2459件2925人，其中一些案件就是非法占用黑土地的案件。2023年以来，公安机关破获涉黑土犯罪案件150余起。本次“两高”也公布了典型案例，有利于增强全社会的耕地红线意识，真正像对待大熊猫一样守护好黑土地。

打击不是目的，保护才是关键。人地关系是人与自然和谐共生的重要内容。保护自然则自然慷慨回报，掠夺自然则自然无情惩罚。“18亿亩耕地必须实至名归，农田就是农田，而且必须是良田。”中央对耕地保护的这一明确要求，既有农地农用的用途管控，也有“必须是良田”的质量标准，还蕴含着山水林田湖草沙生命共同体的生态内涵，体现出“但存方寸地，留与子孙耕”的发展逻辑。

黑土地保护乃至耕地保护是一项系统工程。既要规范政府部门的行政行为，也要规范农民的生产行为。既要用好行政手段，落实耕地保护党政同责，也要用好法律武器，从根本上遏制耕地领域违法犯罪行为。既要转变观念，改变传统生产经营方式以养护土地，也要发挥科技作用，加强耕地科技创新、成果应用和技术服务。总之，必须不折不扣地把耕地保护作为一件大事来抓，把黑土地用好养好。

(责编：杨曦、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经