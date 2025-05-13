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茶产业争“鲜”出招提升竞争力

刘 瑾
2025年05月13日08:40 | 来源：经济日报
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原标题：茶产业争“鲜”出招提升竞争力

　　春茶一盏，清香四溢。在茶文化、茶产业、茶科技“三茶”统筹理念指引下，茶产业全产业链积极践行守正创新，综合竞争力不断提升。

　　今年春节后，湖北、浙江、福建等10省区市茶区相继开启规模开采。3月份的3轮寒潮使春茶开采时间略晚于往年，但低温加速了茶树内含物质积累，造就了更优质的茶叶。

　　“春茶产量约占全年茶叶总产量的45%，产值约占全年茶叶总产值的65%以上。”中国茶叶流通协会会长、全国茶叶标准化技术委员会主任委员王庆告诉记者，今年春茶品质呈现“香高味浓”的特点，采制期提前1天至3天，茶青价格在150元/公斤至300元/公斤，总产量将达到140万吨至150万吨。据该协会统计，2025年我国茶园面积将突破5300万亩，总产值约3300亿元，内销总量有望接近260万吨，全产业链总体规模约1.13万亿元。

　　数字与生态双轮驱动，夯实茶产业种植根基。浙江安吉县率先打造全国首个茶叶产业数字化平台——“安吉白茶产业大脑”。平台深度融合卫星遥感、物联网、区块链等新一代信息技术，系统性地完成了安吉全县20.06万亩茶园的精准测绘与数字化建档。安吉白茶集团常务副总经理李锋表示，“有了质量管控体系，消费者买得更放心”。集团新升级了绿色无尘加工、仓储系统，生产车间全面配备了智能化加工装备，全流程精准调控，困扰多年的标准化问题靠科技创新得到解决。

　　福建武夷山燕子窠生态茶园内，智慧监测设备记录着环境监测的负氧离子、温度、湿度等多项指标，方便茶农进行科学管控。“这些信息可以通过互联网显示在手机上，不来茶园也能监测，非常方便。”燕子窠生态茶园项目负责人杨文春向记者介绍。

　　王庆表示，随着智能化、数字化的广泛应用，茶产业机械化、科技化水平得到大幅提升。技术革命正在重构茶产业生产范式，智能生产不仅降本增效，还提升了产品品质。

　　随着大批春茶全面上市，各主产区政府与企业争“鲜”出招，重点茶企举办产销对接会，拓宽市场渠道，助力春茶销售。

　　5月10日上午，在位于北京东四北大街的吴裕泰北新桥总店里，顾客络绎不绝，工作人员包装交付，各个环节有条不紊。吴裕泰于3月初启动第九届春茶季，在全国门店同步开启，一直持续至5月底。吴裕泰品牌部负责人高然告诉记者，很多老顾客认可“裕泰花茶香”，养成了每个月来店里买茶的习惯。信任的背后，是企业对品质的严格把控与不懈坚守。高然表示，从茶叶原料定样、生产加工，到拼配成品检验、配送到店，吴裕泰形成了从源头到终端的全产业链质量管理闭环。

　　传承创新融合发展，正重新定义茶产业价值边界。将传统茶饮与现代消费需求结合，会带来怎样的惊喜？安吉白茶集团以安吉白茶为原料，通过深加工技术开发的茶叶衍生产品，包括白茶维C含片、白茶啤酒，以及白茶月饼、核桃酥等创新产品。吴裕泰推出茉莉花茶冰淇淋、茶月饼等创意产品，将传统茶饮与现代消费需求结合，吸引更多年轻群体，同时在全国各地开设660余家实体店的基础上，将社区店打造成“一刻钟便民生活圈”的重要组成部分。

　　茶香氤氲，新茶饮赛道同样热浪翻腾。奈雪的茶、茶百道等“五一”期间销售火爆，部分门店订单量环比节前激增超300%。奈雪负责人表示，未来将以创新产品和多元营销为驱动，为消费者带来更多优质体验。

(责编：杨曦、陈键)
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