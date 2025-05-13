原标题：中国光大银行7项企业标准获2024年度 企业标准“领跑者”称号

近日，2024年度全国金融领域企业标准“领跑者”榜单发布。中国光大银行在“银行集中运营中心服务”“网上银行服务”“银行电子凭证”“移动金融客户端应用”“金融分布式账本技术应用”“智慧金融服务”“数字函证服务”等7个领域获得企业标准“领跑者”称号。

金融领域企业标准“领跑者”活动是在国家市场监督管理总局统筹下，由中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会共同组织，通过树立金融领域企业标准“领跑者”行业标杆，促进金融领域企业标准化发展，提升金融行业服务质效。

据悉，近年来，光大银行通过不断完善、践行各项企业标准，相关领域业务服务质效得到显著提升。例如，在本次获评企业标准“领跑者”称号的领域中，光大银行制定的《中国光大银行智慧金融服务规范》，明确了数据治理能力、服务及技术创新等多个领域的建设目标和要求，促进大数据、云计算、人工智能、大模型、区块链等新技术的前瞻性预研及应用推广，为做好数字金融大文章、提升金融服务效能奠定坚实基础；《中国光大银行远程银行集中运营中心服务规范》建立了远程银行流程作业管理机制，明确业务量、效率、运营、质量等指标的评价标准，加强业务连续性管理，提出相关风险的应对措施，全面提升了远程银行集中运营中心服务能力；《中国光大银行数字函证服务规范》明确了询证函业务从申请到对外签发的全流程规范和要求，实现数字函证业务的集中处理及多项函证的自动回函，在提高函证业务办理效率的同时，简化了操作环节，降低了人工干预风险。

光大银行表示，未来将持续践行“金融标准 为民利企”理念，加大金融标准实施推广，推进金融标准化建设，为广大客户提供更高质量的金融产品和服务。

(责编：董童、李源)

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