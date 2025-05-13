原标题：Tech World 2025｜联想AI基础设施迎来六大创新黑科技与两大重磅升级

5月7日，联想中国基础设施业务群在联想创新科技大会（Lenovo Tech World 2025）上宣布正式推出六大创新技术与两大升级。据悉，这也是继去年发布五大创新技术之后，面对AI技术的持续创新和用户需求的快速变化，联想从算力性能与效能、核心算法、算力服务等多个维度再次发布六大创新技术：AI推理加速算法集、AI编译优化器、AI训推慢节点故障预测与自愈系统、专家并行通信算法、“飞鱼”仿生散热设计与浸没式制冷系统、算力服务“成本-效能”双优运营系统。

与此同时，联想集团副总裁、中国基础设施业务群总经理陈振宽基于这六大技术创新，宣布了两大升级：联想万全异构智算平台3.0版本，联想AI基础设施从计算力、存储力到运载力的全线升级。联想希望通过构建“AI算力满天星”，助力千行百业的客户在AI时代闪耀。

其中，联想此次重磅推出的全新算力服务器家族，采用最新一代的英特尔®至强®6处理器，与上一代相比，配备更多内核和更快内存，每个内核均内置 Al加速功能，性能更上一层楼，可有效应对从边缘到数据中心再到云端的严苛AI挑战。

在当天下午举办的“异构智算本地引擎”联想AI算力基础设施技术创新论坛暨春季新品发布会分论坛上，联想中国基础设施业务群从行业洞见、AI基础设施最新趋势、AI基础设施产品创新等多个维度进行了分享与探讨，并携手行业大咖、客户、生态伙伴一起，共同开启AI算力普惠新时代。

陈振宽表示，“此次六大创新技术的发布与两大升级，是联想中国基础设施业务群坚持‘一横五纵’战略布局的成果。未来，我们将继续深挖技术创新潜力，积极构建生态，通过打造持续迭代的混合式基础设施，致力于成为加速中国本地AI持续发展的技术引擎。”

联想创新技术助力AI应用规模化落地

在中国信通院云计算与大数据研究所所长何宝宏看来，当前大模型正面临边际效益递减、数据版权限制和算力成本飙升等挑战，大模型已进入下半场，逐渐进入规模化落地新阶段。DeepSeek作为从开源技术探索到规模落地的转折点，将驱动大模型技术转向高性能与普惠性兼备的大模型2.0新赛道。

阿里云通义大模型业务总经理徐栋则认为，在当下这个节点，大模型企业要积极拥抱开源开放，才能真正地推动企业持续创新。模型技术在推动产业革新方面的巨大潜力，为企业和行业数字化转型提供了重要参考。阿里云始终坚持开源开放的战略，以通义千问（Qwen）、通义万相（Wan）、百炼的发展脉络，加速迭代并突破技术边界，携手行业伙伴加速AI应用‘最后一公里’。”

此前，联想百应智能体已接入通义Qwen3大模型，依托Qwen3在混合推理模式、支持MCP、多语言等能力上的突破，百应智能体进一步丰富了模型库，并在语言理解、多轮推理、指令跟随等关键能力上实现了显著跃升。

作为AIGC时代突破的新引擎，算力技术也在不断迭代与升级。陈振宽表示：“万卡、十万卡级算力集群的出现，要求在超大规模算力集群里，实现“算存网”能力的高效协同；而模型本地部署的应用潮流，又带来对大模型一体机单机性能的极致要求。此外，如何获得极致算力效率与能效也促使异构智算等技术创新快速取得突破。在各种创新叠加下，算力已不再仅仅是AI落地的底座，相反，正作为新兴的技术引擎推动中国AI新时代的落地。”

英特尔高级首席工程师程从超表示，“大模型进入2.0时代，AI已经无处不在，用户需要更新算力基础设施。所以英特尔也在联合联想等合作伙伴，从数据中心、机架、平台再到芯片，全面优化算力基础设施，并加快发展基于英特尔®至强®6处理器生态系统，加速推进AI算力普惠新时代。”

也正因为如此，联想此次推出的万全异构智算平台3.0，在全面落地去年5大差异化技术的基础上，通过持续创新的四大异构智算技术，助力本地基础设施算力效率实现新的突破。比如，AI推理加速算法集，可帮助AI推理性能提升5-10倍；AI编译优化器，使得训练和推理计算成本至少降低15%； AI训推慢节点故障预测与自愈系统，实现了百卡秒级、千卡分钟级、万卡十分钟级故障自愈；专家并行通信算法，则将推理延迟降低了至少3倍。

联想中国基础设施业务群战略管理部总监黄山介绍，联想万全异构智算平台3.0通过算力效率的四大技术创新为用户实现差异化优势。在国家级高质量AI集群场景中，联想与东数西算第一大智算枢纽紧密合作，在千卡训练场景中将MFU从30%提升至60%；针对模型本地部署的企业AI基础设施场景，全速运转满血版DeepSeek R1模型极限吞吐量已经超越12000 Tokens/s。

联想AI基础设施迎来全线产品重磅升级

随着人工智能、大数据和云计算等新一代信息技术融合创新步伐加快，我国算力规模增长迅猛，海量数据对高性能算力、存力及网络负载能力提出新要求。此次联想还升级了AI算力基础设施全线产品，深度构建以计算力、存储力、运载力为核心的AI基础设施，打造覆盖AI全场景、性能领先的AI算力产品组合。

在计算力层面，联想推出基于英特尔®至强®6处理器的全新算力服务器家族，面向不同的AI应用场景，全新算力服务器家族进行了针对性优化，充分释放AI服务器的算力潜能。

联想中国基础设施业务群服务器产品部总经理周韬表示，“后训练时代下，联想一直深入理解本地用户的真实需求，此次升级全新算力服务器家族，也是希望以更强大、更稳定、更高效、更绿色的算力支撑，助力中国千行百业的客户释放AI算力潜能。”

在存储力层面，联想凌拓产品管理与营销高级总监林佑声在会上发布了联想凌拓全新存储产品家族，以及具备本地自研、自有知识产权、自主可控三大特征的联想存储新品牌——联想问天。他表示，“面对不断增长的计算密集型任务和日益多元化的应用需求，联想凌拓从数据管理到存储架构均进行了全方位升级。联想凌拓全新存储产品家族，不仅提供覆盖纯训练、训推一体以及推理场景的综合架构方案，还与GPU企业展开深度合作，确保技术和产品能够快速落地、满足本地各行业实际需求。”

在运载力层面，联想通过RoCE/IB多架构融合及低延迟优化技术，构建了覆盖多种规模AI算力集群的智能网络体系。其数据网络产品兼容多种主流AI网络架构，包括基于无阻塞通信的胖树架构（Fat-Tree）、具备高扩展性与低时延特性的蜻蜓增强型架构（Dragonfly+），以及分布式解耦的DDC架构（Distributed Disaggregated Chassis），充分满足差异化场景需求。

此外，在软件及超融合领域，联想升级AIO V6系列产品和联想问天WX系列虚拟化超融合8.0.2版本，进一步彰显了联想超融合产品的卓越实力。最新数据显示，深耕行业多年的联想AIO超融合解决方案已实现2000+企业级客户部署，累计支撑超20000个核心业务系统平稳运行。而联想问天WX系列虚拟化超融合则展现出更全面的国产生态融合能力，其深度优化的国产化内核实现了对主流国产芯片、操作系统、中间件的支持。

(责编：董童、李源)

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