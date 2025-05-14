原标题：首批！管网上榜！

近日，在第八届数字中国建设峰会上，国务院国资委集中发布了首批央企人工智能行业高质量数据集优秀建设成果，国家管网集团天然气管网运行高质量数据集成功上榜。

数字中国建设峰会是我国信息化发展政策发布平台、数字中国建设最新成果展示平台、电子政务和数字经济理论经验和实践交流平台，包括论坛及数字中国创新大赛等特色活动。

树立油气行业数据治理新标杆

高质量数据集是推动人工智能发展、赋能产业升级的关键基础。作为国民经济主力军，中央企业以高质量数据集建设为突破口，已在能源电力、交通物流、工业制造等场景实现AI深度赋能，为培育新质生产力夯实数字底座。

峰会期间，国务院国资委集中发布了首批10余个行业30项央企人工智能行业高质量数据集优秀建设成果，进一步推进挖掘中央企业在数据集建设中的创新实践，有力推动跨行业、跨领域数据资源互通，更好发挥中央企业在数据产业中的“排头兵”作用。国家管网集团建设的天然气管网运行高质量数据集成功入选。

天然气管网运行高质量数据集主要包括天然气管网工控生产系统实时运行参数，关键设备监测，历史运行规律及用户用能特征等数据，支撑“运气先知”等AI场景，为能源保供从“经验驱动”向“数据驱动”提供数据支持。

释放数据要素价值 AI赋能业务应用

峰会期间，由组委会主办的2025数字中国创新大赛，以其高端专业、聚智创新、示范引领等特点吸引超2.4万名选手参赛。大赛设置数据要素、数字安全、人工智能等11个赛道。数据要素赛道聚焦多源数据融合，以“以数提质，赋能数智化发展”为主题，探索数据空间赋能数字经济新兴产业，助力能源行业数字化转型发展。西气东输公司人工智能团队在数据要素赛道—AI赋能数据分析与应用赛决赛中斩获一等奖。

峰会期间，由国家数据局指导的可信数据空间发展联盟正式成立，国家管网集团加入联盟并成为理事单位，为持续推动产学研用协同创新，探索能源数据在跨企业、跨领域间的安全高效流通模式，促进能源数据与其他领域数据融合搭建平台。

近年来，国家管网集团坚决贯彻落实党中央关于推进高水平科技自立自强等决策部署，因地制宜发展新质生产力，全面落实“AI+”专项行动部署，一批智能示范站场实现少人化无人化，管网大模型在油气领域首批通过国家行业大模型和算法“双备案”，数字化转型成熟度获评国内企业最高级，管输产业高端化智能化转型迈出坚实步伐。

2025年是“数字中国”建设10周年。国家管网集团锚定“数据+AI”双轮驱动，持续推进数据治理及AI研究应用，积极探索数据跨域流通交易，推动能源数据资源实现更优配置，为保障国家能源安全，推动能源产业数字化变革贡献管网力量。

(责编：董童、李源)

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