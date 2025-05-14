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2025奇瑞汽车安全之夜在安徽举行

2025年05月14日13:27 | 来源：人民网
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5月13日，以“底线”为主题的奇瑞汽车安全之夜在安徽芜湖顺利召开。奇瑞汽车发布了智慧安全系统及前瞻安全技术成果，并以全球安全标准开展一系列碰撞实测，直观展现安全防护实力。

奇瑞汽车安全之夜在安徽芜湖召开。（受访者供图）

奇瑞汽车安全之夜在安徽芜湖召开。（受访者供图）

会上，奇瑞汽车股份有限公司董事长尹同跃表示，奇瑞把安全作为“底线”，随着当前进入电动化、智能化时代，面对千差万别的海外环境、多元化的用户需求，安全必须与时俱进，奇瑞旨在通过安全的设计、安全的冗余、安全的测试、安全的关怀让用户有更多的安全选择。奇瑞的目标，是要让“五星安全”遍布全球，让奇瑞成为新能源、智能化、全球化时代汽车安全的代名词。

奇瑞汽车股份有限公司董事长尹同跃发言。（受访者供图）

奇瑞汽车股份有限公司董事长尹同跃发言。（受访者供图）

奇瑞汽车股份有限公司总工程师徐有忠介绍，面对电动化、智能化对汽车安全提出的全新要求，奇瑞构建覆盖了全人员、全过程、全工况、全方位、全市场的全维安全防护体系，重塑安全底线。其中，在最为关注的电池安全上，奇瑞坚持超越新国标的全球高标准开发，电池包全维防护守护出行安全，电池管理系统坚持10重安全设计，全维度测试5000条以上，并且基于AI算法体系，可做到全时预警、全域保护。

奇瑞汽车股份有限公司执行副总裁李学用提出，安全始终是技术发展的基座，是不容逾越的价值底线。奇瑞“守护者”智慧安全系统，要做全域安全生态的领导者，将从全级别车身安全、全场景驾驭安全、全维度守护安全等维度护卫全球用户。

当天，奇瑞还在会议现场正式发布“奇瑞守护者安全俱乐部”，将凝聚事故亲历者、安全从业者、公益传播者的力量，通过技术赋能、知识普及、公益实践，联合全球伙伴发起“AED黄金四分钟联盟”，让急救设备随车流动，将每一分钟化为生命的希望，让每辆奇瑞车成为流动的安全灯塔；后续将通过“安全驾训营”“安全开放日”“安全公开课”，将专业安全知识转化为车主的守护之力。同时，“奇瑞守护者安全俱乐部”暨首批AED交付也正式启动。未来，奇瑞希望携手更多用户，一起将安全传递，让安全照亮更多人。

奇瑞守护者安全俱乐部启动暨首批AED交付。（受访者供图）

奇瑞守护者安全俱乐部启动暨首批AED交付。（受访者供图）

据悉，奇瑞在发布会现场设置了安全试验场、安全档案馆、安全透视镜、安全大讲堂四大专区，为与会嘉宾带来了一场别开生面的“安全盛宴”。安全试验场中集中展示了奇瑞集团旗下奇瑞、星途、捷途、iCAR、智界五大品牌重大事故安全范例展车；安全档案馆展示了奇瑞在安全上的发展历史、技术成果、重大事件；安全透视镜则集中展示了白车身、一体式压铸、环抱式安全座椅、以及核心安全拆解件展品，将全域安全的科技魅力展现得淋漓尽致。在安全大讲堂中，奇瑞博士通过深入浅出、寓教于乐的方式，为参观的高校师生们解析安全背后的科学密码。

(责编：董童、李源)
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