原标题：智能机中心研制出天基大模型星载智能计算机

近期，在国家重点研发计划“面向集群/巨型星座应用的卫星平台技术”课题“集群/巨型星座协同计算架构与网络操作系统”的阶段汇报会上，中国科学院计算技术研究所作为课题承担单位，介绍了其研制出的极光天基大模型——JigonGPT和星载智能计算机载荷系统。截至2025年5月10日，JigonGPT已在轨运行超过100天。

地面遥感大模型已取得突破，中国科学院空天信息创新研究院提出的“空天 灵眸”地面遥感基础大模型已发展到第三代，但受限于星上计算资源，定制的自主天基大模型以及相关的计算载荷领域仍处于空白。在国家重点研发计划课题资助下，计算所智能计算机中心研究员韩银和、副研究员刘垚圻、博士赵益晟等联合北京智源人工智能研究院和武汉大学共同研制极光天基大模型JigonGPT。该模型以智源Aquila语言大模型为基座，融合视觉编码模块，构建起1.02B参数的基准模型。为了解决天基计算载荷算力和功耗受限难题，团队采用了分层量化与跨模态蒸馏技术，经中国软件评测中心测试验证，在仅牺牲5.2%遥感解译性能的前提下（双语替换评测BLEU-4指标降至39.91%），将模型参数量压缩77%，最终获得0.23B参数的轻量化版本，成功突破星载计算场景下的部署难题，实现了图像解析、语义交互和指令生成等功能。

团队研发了支持1024MB文件断点续传的超大文件上注软件，以搭建大模型的上注安装和动态更新通路。通过12轮次的地面站与“东方慧眼高分01星”之间的断续上传，克服星载链路间歇性中断和信道带宽波动等工程挑战，成功实现了JigonGPT的上注安装。该大模型目前在轨工作已超过140天。

“东方慧眼高分01星”是“东方慧眼”智能遥感星座的首发星。“东方慧眼”星座由武汉大学李德仁院士领衔，武汉大学王密教授担任总师，该星座通过卫星遥感与人工智能技术结合，提供时空观测智能化分析决策服务，提升用户获取遥感信息的速度和效率。“东方慧眼高分01星”的星载智能计算机载荷由韩银和研究员团队研制，采用全体系国产化核心元器件和高可靠容错计算架构，实现了100 Tops 级智能计算能力。

基于JigonGPT，团队研制了首个“星上直达社媒”的卫星数字人“东方小极”，并已在微博和小红书中建立账户、定时发布。作为一个多模态交互智能体，它深度融合了星载感知、语义理解和网络媒体指令生成等技术，能够通过社交媒体与地面用户互动，展现了直接服务终端客户的能力。

天基大模型、智能体和星载智能计算机将赋予卫星感知-判定-决策-行动的能力，为实现遥感数据解析、情报信息生成、天基控制指挥以及即时响应的太空应用服务体系提供了核心技术基础。

(责编：董童、李源)

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