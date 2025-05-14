原标题：全国劳动模范李斌：一把焊枪“点亮”美丽海岛 | 新时代奋斗者

盛夏时节，锅炉房40多摄氏度的高温下，他手持焊枪连续工作24小时。春寒料峭，60多米高的锅炉检修现场，他连续奋战三天三夜......32年来，他用一把焊枪，守护电厂安全运行8900余天，也照亮了舟山海岛的千家万户。他就是国家能源集团浙江公司舟山电厂锅炉专工、锅炉班长李斌。

劳动成就梦想，奋斗创造幸福。今年五一前夕，李斌获全国劳动模范称号。

“不怕苦是父亲留给我的精神财富”

“父亲是军人，从小对我要求严格，他最常说的一句话就是：男子汉，就要不怕苦。”提及父亲，李斌眼眶湿润。

无论在战场，还是在刑侦一线，父亲轻伤不下火线、为革命事业奋斗终身的形象，定格在李斌幼小的心灵，也成为他一辈子的精神财富。在海军4806工厂技校学习焊接期间，李斌和军工技术人员朝夕相处，参与鱼雷快艇、护卫舰等军品建造、维修。“3年学习，有一年半时间接受准军事化管理，也锻炼了我的意志品质。”

1993年7月，李斌怀揣着青春梦想，跨入舟山电厂大门，成为一名锅炉检修工。舟山电厂是燃煤机组，金属材料品种多，工艺要求复杂。每天一上班，李斌就钻入焊接培训室，平焊、横焊、立焊、仰焊，一天轮回着来。为强化手臂稳定性，他在焊把上系上至少2公斤的砖块。“刚开始，一天下来手臂酸得连筷子都夹不住。”李斌回忆说。手臂上烫起的水泡瘪了又起，被电弧灼伤的皮好了又褪。一次，因为练习仰板焊新技术，工作服被火花烫出密密麻麻的洞眼。母亲看到后，边缝补工装，边暗自落泪。李斌搂住母亲肩膀，安慰说：“这可是刻在我身上的特殊印章，别人想要，我还不舍得给呢。”

李斌在现场。舟山电厂马卫平 摄

勤学理论，苦练实操，短短三个月，李斌考取了锅炉压力容器焊工证书，独自承担起锅炉设备焊接任务。2001年，舟山市电力公司举办首届焊工比赛，李斌一举夺得第一名。2007年，李斌又一次代表舟山市，出征浙江省焊接技能大赛。为了不影响室友睡觉，李斌躲进洗手间学到半夜。最终，他以全省第三名成绩站上领奖台。

2017年6月，正是迎峰度夏期间关键时刻。“2号机组的水冷壁管出现磨损泄漏，需要尽快处理！”接完电话，李斌就直奔现场。打开炉膛门，热浪裹挟着煤灰扑面而来。“炉膛温度还有45摄氏度！”“时间来不及了，我是党员，我先上。”李斌穿上隔热服，拿起焊枪，第一个钻入人孔门。整整24小时，李斌坚守一线，带领团队在最短时间完成设备抢修。

2024年12月，4号锅炉大修，脱硫系统投运时遇到故障。李斌三天三夜泡在现场，设备安全投运后，他被人搀扶着走回办公室。“只要设备有故障，李斌总是冲在最前面。”舟山电厂党委书记蔡利军如是说。

“创新，就是给难题找面镜子”

“追求卓越”是李斌终身学习、不断创新的强大动力。

作为海岛重要能源点，舟山电厂承担着能源保供的艰巨任务。李斌身兼锅炉专业工程师、锅炉班长，如何保障4台锅炉稳定运行？他的回答是“创新”。

“真的是用镜子？李工，您不是开玩笑吧？”90后技术员小张满脸疑惑。李斌不答话，在管道的拐角处，全神贯注地调整着角度。只见他放慢呼吸，焊枪在手中稳定移动，当第一朵焊花通过镜面反射精准落在盲区焊缝上时，现场爆发出一阵欢呼。

火电厂的锅炉管道纵横交错、布置复杂，作业空间狭小，李斌创造性地实施“镜面反照焊技术”，不仅避免对管道切割，还让泄露管道更换时间缩短70%，一年就能为企业节约生产成本数百万元。这套“镜面反照焊技术”也被写进舟山市焊工培训教材。扉页上，还印着李斌写的一句话：“创新，就是给难题找面镜子。”

今年2月，舟山电厂5号66万千瓦机组高温过热器340号管子出现超温。“管子运行极限温度是610摄氏度，实际温度接近630摄氏度。”长时间超温，极易引起爆管，影响机组安全。李斌又一次马不停蹄地赶往现场。

340号管子60多米长，距地面50多米。李斌拿着内窥镜，仔细检查管道。2小时过去了，还没有揪到“真凶”。锅炉房上空，早已繁星点点，李斌紧皱眉头，表情严肃。他又一次弯下腰，打着电筒，沿着管子向前走着。突然，看到与管子相连的过热器集箱。“会不会是这里有问题？”他几步跨了过去，用内窥镜一看，果然发现一个类似树叶的铁片。凌晨时分，生产厂长、总工、维护部主任集聚现场，连夜商讨处理方案。过热器集箱出口连接管内径28毫米，铁片直径更大，如实施集箱手孔盖切割，至少需要4天工期。

那个晚上李斌一夜无眠。黎明时分，一个大胆的念头，让他一起床就往电厂跑。他拿起工具包，爬上锅炉房，通过熔枪熔化，让集箱内铁片渐渐变小，2个小时后铁片取出，机组安全运行。以后，由李斌研发的“一种锅炉过热器集箱内异物快速取出法”装置，在浙江区域的火电厂广泛应用。

近10年，李斌先后完成“停运机组煤仓快速清空”“提升锅炉捞渣机链条使用率”“提升机组快速响应负荷变化能力”等13项技术革新，累计为企业增效超5000万元。

“焊花可灭，匠心火种必须代代相传”

浩瀚东海，千帆竞发。舟山拥有绵长的海岛岸线，是我国四大渔场之一，也是开拓海洋经济的主战场。随着渔船航线的延长，管排焊接质量直接影响渔民的经济效益。

2011年，李斌跟随浙江省代表团前往德国柏林，经过现场考试获得欧盟焊接技术资质。一把焊枪，让李斌从普通的锅炉检修工，成为海岛出了名的焊匠。

李斌在现场组织设备检修。舟山电厂马卫平 摄

一次，舟山市一家知名水产冷冻公司经理主动联系李斌，提出用高于电厂3倍的薪资，聘请他担任技术总监。李斌毫不犹豫地拒绝了：“我是电厂培养的，我的根在电厂。”

2016年舟山市的焊工技能精英赛，吸引40名焊工同台竞技。板状仰焊加45度管道氩弧焊加二氧化碳气体保护焊，经过实力比拼，舟山电厂的刘磊、蒋赟、周迎东分获一、二、三等奖。当主持人询问成功秘诀时，他们仨同时喊出一个响亮的名字“李斌”。

“记得第一次看见师傅的作品时，就被惊艳了。”刘磊回忆说。为了让徒弟们掌握正确姿势，最初一个月，李斌白天手把手教，晚上组织理论学习。“最难的就是板状仰焊双面成型法，跟着师傅学了3年。”刘磊说：“正是掌握了这项技术，我才拿到第一名。”

李斌向徒弟传授焊接技能。舟山电厂马卫平 摄

工作之余，李斌带着焊枪，踏遍10余座海岛，开设百余场公益培训，帮助解决焊接作业难题，让500多名渔家子弟掌握“点铁成金”的致富技能。他培养的徒弟，有5人获评“舟山市技术能手”，3人获评“舟山市技能大师”，1人获评“首届舟山工匠”。舟山市政府评价他：“以一技之长，打通共同富裕最后一公里。”

32载炉火淬炼，10万次焊缝雕琢。李斌以焊枪作笔，化钢铁为卷，用坚守奏响新时代劳模工匠的嘹亮凯歌，也用奋斗谱写美丽海岛的壮美画卷。

(责编：董童、李源)

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