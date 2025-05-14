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商务部就开展加强战略矿产出口全链条管控工作答问

2025年05月14日16:20 | 来源：人民日报客户端
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商务部新闻发言人就开展加强战略矿产出口全链条管控工作应询答记者问

问：我们注意到，近日国家出口管制工作协调机制办公室部署开展了加强战略矿产出口全链条管控工作，请问全链条管控是出于什么考虑？后续将重点开展哪些工作？

答：战略矿产出口管制事关国家安全和发展利益，防范战略矿产非法外流，需要对产供链各个环节加强管控。国家出口管制工作协调机制办公室5月12日在湖南省长沙市召开专门会议，对商务部、工业和信息化部等10个部门和内蒙古、江西等7个省份的地方主管部门进行了全面工作部署。

战略矿产管控需从源头入手，加强开采、冶炼、加工、运输、制造、销售、出口全链条管控，才能有效严防战略矿产非法外流。各部门需分工协作，抓实日常监管，及时发现风险隐患，对于铤而走险、顶风作案的，发现一起，查处一起；各地方要压实属地监管责任，全面摸排本地区相关经营主体，掌握战略矿产生产经营情况及流向，指导属地企业提高合规意识和能力，确保战略矿产管控措施得到有力执行。

各部门认为，对战略矿产实施全链条管控至关重要，将按照分工，切实履行监管和执法责任，不断完善信息追溯和常态化管理机制，确保各环节管控不缺位、无死角、无遗漏，从严惩处违法违规案件，持续强化监管与执法威慑。相关地方主管部门将加快开展本地区战略矿产相关企业注册登记和台账记录工作，并通过持续开展的管制政策宣讲、出口风险提示和监督检查等工作，确保管控措施落实到位，切实维护国家安全和发展利益。

(责编：牛镛、岳弘彬)
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