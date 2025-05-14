原标题：从“一头牛”到“一群牛” 润燃牛师傅服务队守护城市烟火气

在中华文化里，牛是勤劳、奉献、奋进、力量的象征，寄寓着人们的美好期待。“孺子牛”“犇腾牛”“拓荒牛”，是家喻户晓的美好形象，是底蕴深厚的文化意象，体现着中国人民自强不息、砥砺奋进的精神面貌。

在中原大地上，就有这么一群“牛”，他们赓续“三牛精神”，谱写新时代下企业精神坐标，以“乐于奉献、艰苦奋斗的孺子牛，虚怀若谷、永葆活力的犇腾牛，敢于担当、攻坚克难的拓荒牛”为企业精神内核，始终把人民群众对美好生活的向往作为追求，孜孜不倦地守护着城市烟火气。他们便是郑州华润燃气股份有限公司的“润燃牛师傅服务队”。

郑州华润燃气作为公共服务型企业，立足中原大地，怀揣服务人民的深厚责任感，将“润燃牛师傅服务队”品牌精心培育近三十载，从社区网格的温情服务，到践行大国民生的责任担当；从地下管网的焕新重生，到科技创新的突破，无不是企业践行以人民为中心理念、以品牌文化赋能新型工业化高质量发展的有力见证。2024年，“润燃牛师傅服务队”荣获华润集团首批示范党建品牌。

从一个人到一群人，“牛师傅”成为企业精神坐标

“牛师傅”来自一个名字，也源于一段薪火相传的故事。

故事要从共产党员牛志国说起。他是郑州华润燃气一名普通的维修工，自1987年参加工作起，把全部热情投入工作，一干就是35年。在那个技术匮乏的年代，他自主钻研，成为技术能手。

1993年，牛志国遭遇严重车祸，被一对不知姓名的中年夫妇送到医院，生死边缘的经历让他更加珍视生命，也更加坚定了他回馈社会的决心。1996年，他自掏腰包为贫困家庭购置灶具，开启了帮扶困难家庭的善举。他的点滴奉献，如同星光温暖无数家庭，“牛师傅”也成了立足平凡岗位，钻研技术与服务奉献的代名词。

随着牛师傅的事迹在郑州华润燃气引起强烈反响，2001年，第一支“牛师傅服务队”正式成立。郑州华润燃气有关负责人感慨地说，这不仅仅是一支队伍的组建，更是牛师傅“真诚服务，精益求精”精神的火种，在每一位队员心中生根发芽、代代相传。

队员段国斌连续十余年不间断照顾“英雄妈妈”袁凤英，帮扶对象残疾人用户高新海所在的陇海大院登上“感动中国”奖台，“全国五一劳动奖章”获得者马超荣获“燃气杯”职业技能竞赛全国团体一等奖、个人第一名……“牛师傅”精神在中原大地不断传播。

一花独放不是春，百花齐放春满园。2020年以来，郑州华润燃气将“牛师傅服务队”升级为“润燃牛师傅服务队”，并丰富其精神内涵，作为郑州华润燃气的文化内核，以“孺子牛、犇腾牛、拓荒牛”为核心价值体系，构建起引领企业发展新的精神坐标。

打通网格化服务的“神经末梢”，争当乐于奉献、艰苦奋斗的孺子牛

“五一”假期前夕，燃气管家孙晓刚来到其负责的片区，为每家每户进行一年一度的上门安检。面对用户家堆满食材的灶台，他先全面观察了用气环境，随后开灯用仪器检测管道、灶具、热水器，完成设备检查后，又向用户普及了户内燃气安全知识。

2017年，孙晓刚加入郑州华润燃气，逐步成长为优秀的“燃气管家”。随着用户综合服务与网格化管理成为新课题，他不断提升入户检查工作，从隐患排查到整改回访，确保每个环节都做到位。

孙晓刚的“服务标杆”“标杆网格员”等荣誉证书摞成厚厚一沓，不仅是对他工作的肯定，更是对他服务态度的最好注脚。他说，“用户的一句‘你来我就放心了’，比任何奖状都让我骄傲。”

孙晓刚是郑州华润燃气燃气管家的缩影。他们每次入户都认真检查管道和附属设施、宣传安全用气常识，对能够立即整改的隐患现场及时纠正整改，对有整改难度的隐患和用户一起商量最优解；面对到访不遇，通过电话、短信、张贴告知单等方式通知用户，预约下次安检时间。通过持续入户检查和与用户深入交流，有效地减少了安全隐患。

服务群众的核心在于深入基层、贴近民心，通过持续创新服务模式，精准满足群众的多样化需求。

在“润燃牛师傅”品牌文化的熏陶下，郑州华润燃气赓续红色基因，厚植为民情怀，争当艰苦奋斗、乐于奉献的“孺子牛”，打造“有力度又有温度，讲效率又讲质量”的“蜂巢型”党建引领网格化服务模式，实现人到网格去、事在网格办、难在网格解、情在网格结。

郑州华润燃气构建41个客户服务网格，采用“抢维网格＋安抄网格”双网并行的模式，并进一步深化形成18个“蜂巢型”党群联合小组，将党组织嵌入基层治理的神经末梢，实现党员与群众、企业网格与政府网格高效高质联动，靶向发力解决群众急难愁盼问题。

“三老”小区（老房子多、老产业工人集聚、老年人口比例高）未通天然气便是其中之一。在走访过程中，居民向网格员表达了迫切通气的诉求。他们迅速与各街道办事处对接，深入老旧小区摸排，并将南庆里23号院等三个老旧小区列为试点项目。

面对交通、施工、布局调整等难题，郑州华润燃气联合多方成立工作组，引导居民齐心协力参与改造。在紧密协作下，三个小区分别用12天、17天、28天实现通气，打造了老旧小区天然气改造的“郑州样板”，让居民真切感受到为民解难的温度与速度。

在网格化服务全面推广后，用户满意度大幅提升，从92．75分提高至98．94分。近三年来，郑州华润燃气荣获众多社区、物业、用户的锦旗和感谢信共计70余份，牛师傅们全力保障民生需求，守护万家烟火，不断满足人民日益增长的美好生活需要。

笃行不怠守护城市生命线，争当虚怀若谷、永葆活力的犇腾牛

5月8日，郑州市经八路4号庭院燃气老旧管网更新改造现场，正在进行气密性试验。当日，全市同时进行改造的小区有13个。

郑州华润燃气管网运行部副经理张振宁介绍，郑州市燃气管网最早投运于1986年，管道采用钢制管材，由于长期在地下被杂散电流、雨污水等因素影响，可能导致其材料发生老化、腐蚀、性能降低，所以老旧管网更新改造势在必行。

燃气管网是城市的生命线，承载着千家万户的安全与温暖。郑州华润燃气坚决扛起安全生产政治责任，面对城市安全的“排雷战”，“润燃牛师傅服务队”迅速响应，以高度的责任感和执行力，全面深入开展了城镇燃气安全专项整治行动。

对此，政府和企业共同拿出真金白银，对民用庭院燃气老旧设施进行免费更新改造，其中需要更新、改造、新建的管网、设施、表箱等材料和安装费用由燃气企业负责，施工所需的其他费用（沟槽开挖、回填、路面恢复等）由政府承担，居民不需要承担任何费用。

2022年以来，通过精心规划，润燃牛师傅服务队创新性地实施“一路一策”“一院一案”的改造模式，成功完成近658公里老旧管网的改造任务，啃下燃气管网“带病运行”这根“硬骨头”。

“此次改造选用新型PE管材，设计寿命不低于50年，耐腐蚀且后期维护简便。”张振宁说，改造采用先铺设新管网、再整体切换旧管网的方式，新老管网切换时在非用气高峰时段短暂停气。

此外，郑州华润燃气投入千万元建立“人工检测＋激光甲烷检测无人机＋燃气高精准检测车＋燃气嗅探犬”四位一体管网检漏新模式；2024年度还针对每一处发现的高风险违章占压隐患制定了专项整改方案，形成“动态清零”机制，全年共计整改完成60余处。

能源安全是关系国家经济社会发展的全局性、战略性问题，老旧管网攻坚战不仅是技术突破的试验场，更是民生情怀的试金石。一直以来，郑州华润燃气带领“润燃牛师傅服务队”，坚守“成为大众信赖与喜爱的世界一流能源服务企业”企业愿景，持续统筹好发展和安全，如犇腾牛般笃行不怠，全力以赴保障安全平稳供气。

目前，郑州华润燃气已实现对住宅、商业、工业、车辆能源领域的全面覆盖，形成以管道燃气输配、分销服务，燃气设施安装、服务，城市综合能源供应，燃气器具销售、服务为主体的业务版图，经营区域包括郑州市主城区、登封、航空港区、中牟白沙园区、新郑龙湖、巩义及洛阳、开封、商丘三地部分区域。

截至2024年底，公司年供气规模近17亿立方米，管理天然气民用户360万户，工商业用户超1．9万户，拥有天然气门站8座，加气站6座、充电站7座、加氢站1座、投运光伏5．56MW，高、中、低压燃气管网超1．2万公里。

得益于对事业的执着追求，公司先后获得郑州市市长质量奖、河南省省长质量奖、中国土木工程“詹天佑奖”、华夏建设科学技术奖等荣誉；在中国城市燃气行业技术竞赛中多次获得个人和团队前三的好成绩，连续九年被河南省安委会授予“安全生产示范单位”荣誉称号；客户服务部第三党支部荣获国务院国资委先进基层党支部，呼叫中心荣获全国巾帼文明岗称号。

积极探创新发展新路径，争当敢于担当、攻坚克难的拓荒牛

立足企业战略转型，郑州华润燃气提前谋划，争当创新发展、攻坚克难的“拓荒牛”。

作为城市能源转型的典范，郑州华润燃气超前布局，上马承载着科技创新与生态使命的超级工程——郑州市天然气利用工程，使郑州市成为“西气东输一线天然气工程”的第一个通气点火城市。

创新是引领发展的第一动力，抓创新就是抓发展，谋创新就是谋未来。在新型工业化进程加速和新质生产力蓬勃发展的时代背景下，郑州华润燃气面对“1＋2＋N”转型发展的新形势、新任务、新挑战，加快科技创新步伐，提升服务品质、驱动企业持续发展。

公司先后搭建“润燃牛师傅服务队”省级劳模人才创新工作室平台，成立博士后科研工作站，依托河南省城镇燃气安全与保障工程技术研究中心、郑州市博士后实践基地等创新平台，着力构建智慧燃气服务体系，将智慧燃气理念全面融入生产、运营、服务各环节，在智慧建设、燃气输配、智能计量等领域取得了显著成果。

其中，《户内燃气工程安全保障与智慧管理关键技术研究及应用》项目，斩获华夏建设科学技术奖，成为全国第二家、2024年城镇燃气行业唯一获此殊荣的企业，实现智慧向前、企业向新。

创新，还体现在加快能源转型步伐上。

5月8日，在航海东路车用能源站，不时有渣土车、冷链物流车、环卫车等前来加注氢气。“该加氢站是由原本的压缩天然气站改造而来，于2023年1月建成投运，设计规模为日加氢1000公斤，每天24小时有人值守。”能源站站长郑关朝介绍。

在国家和地方多重利好政策加持下，氢能源进入高速成长期。航海东路车用能源站作为郑州市首座固定式标准化加氢站，不仅是郑州华润燃气向车用氢能业务转型迈出重要一步，也推动了其综合能源快速发展。

“双碳”目标实施以来，郑州华润燃气积极探索综合能源发展新路径，用一个个新项目、一次次新尝试填写答卷，目前光伏发电、燃气锅炉、加氢充电等多个新能源项目投用，实现从单一供气到综合能源供应的华丽转身，走出了兼顾“绿色与增长”的发展之路。

——华润河南医药公司分布式光伏发电项目作为郑州华润燃气规模首个光伏能源项目，利用华润医药仓储中心1万多平方米的屋顶，共铺设2052块太阳能光伏板，采用“自发自用、余电上网”的运营模式，每小时发电量可达1000多度。

——郑州烟草研究院分布式供热项目2023年投用，采用6台1000 kW冷凝式燃气热水模块炉，供暖面积达4万余平方米。作为高效、灵活且环保的供热模式，其注重利用可再生能源和清洁能源，大幅度减少温室气体排放。目前，郑州华润燃气已有分布式能源项目17个。

——东明路超充站2024年投运，引进了华为的全液冷超充技术，支持200V～1000V的充电范围，充电速度高达“一秒钟一公里”。站内配备了两把最大功率达到600kW的华为液冷超充枪，以及10把最大功率为250kW的快充枪，可同时满足12辆汽车的充电需求。为满足新能源车主需要，郑州华润燃气已投用7座充电站。

——从厨电燃热和安居业务两个模块出发，建设首家综合服务高端体验店“百尊生活馆”，以live＋为主题，为用户创造更加舒适愉悦的厨居生活体验；推出二次安装、管道美装、一站安厨等服务，推动户内燃气向美观、高端、人性化发展。

郑州华润燃气有关负责人说，未来将会保持开拓创新的劲头，持续加强能源技术与数字技术的研发投入，全面打造以可再生能源、智慧能源生态平台为核心的“源、网、荷、储”零碳解决方案，赋能区域能源绿色发展，为实现“双碳”目标持续贡献力量。

展望未来，郑州华润燃气充分发挥工业文化的软实力，赋能企业高质量发展；立足于大国民生的广阔舞台，积极响应国家“双碳”目标，不断深化城市安全韧性建设，矢志不渝地坚持科技创新与数字赋能，全力推动绿色能源转型，加速智能化新型城市燃气基础设施建设，为郑州打造中心城市、韧性城市贡献智慧与力量。

(责编：曹淼、李源)

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