4月企业新发放贷款利率处于历史低位
2025年05月14日17:17 | 来源：新华社
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5月14日，中国人民银行发布的数据显示
4月份，企业新发放贷款加权平均利率约3.2%
比上年同期低约50个基点
个人住房新发放贷款加权平均利率约3.1%
比上年同期低约55个基点
均处于历史低位
当日发布的金融统计数据还显示
前4个月我国人民币贷款增加10.06万亿元
支持实体经济力度稳固
4月末广义货币（M2）余额325.17万亿元
同比增长8%
流动性保持充裕
社会融资规模增速继续加快
记者：吴雨、任军
海报制作：吴雨
新华社国内部出品
(责编：牛镛、岳弘彬)
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