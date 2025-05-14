新华社北京5月14日电（记者吴雨、任军）中国人民银行14日发布的金融统计数据显示，前4个月我国人民币贷款增加10.06万亿元，其中企（事）业单位贷款增加9.27万亿元。

数据显示，4月末，我国人民币贷款余额265.7万亿元，同比增长7.2%。分部门来看，前4个月，住户贷款增加5184亿元；企（事）业单位贷款增加9.27万亿元，其中中长期贷款增加5.83万亿元。

从货币供应看，4月末，广义货币（M2）余额325.17万亿元，同比增长8%。狭义货币（M1）余额109.14万亿元，同比增长1.5%。

另外，前4个月我国人民币存款增加12.55万亿元，其中住户存款增加7.83万亿元。

此外，同日发布的社会融资数据显示，4月末，我国社会融资规模存量为424万亿元，同比增长8.7%；前4个月社会融资规模增量累计为16.34万亿元，比上年同期多3.61万亿元。

(责编：牛镛、岳弘彬)

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