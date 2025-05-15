超过5300米

本报北京5月14日电 （记者丁怡婷）记者近日从中国石化获悉：位于四川盆地普光地区的铁北1侧HF井试获高产工业气流、日产31.45万立方米。该井垂深超过5300米，刷新了我国页岩气井垂深纪录。

页岩气是一种非常规油气资源，化学成分以甲烷为主。我国页岩气资源总体比较丰富，但其开发投资规模较大、产量递减快。我国页岩气勘探开发不断取得突破。2024年，四川盆地页岩气在大安、泸州、自贡等深层领域落实3个千亿立方米规模储量区，涪陵页岩气田累计探明储量超万亿立方米。

《 人民日报 》（ 2025年05月15日 11 版）

(责编：卫嘉、白宇)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经