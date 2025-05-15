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前4月我国人民币贷款增加超10万亿元

信贷结构持续优化

2025年05月15日06:06 | 来源：人民网－人民日报
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　　制图：蔡华伟

　　本报北京5月14日电  （记者吴秋余）中国人民银行发布的最新数据显示，今年前4个月，我国人民币贷款增加10.06万亿元。截至4月末，我国本外币贷款余额269.54万亿元，同比增长6.8%，人民币贷款余额265.7万亿元，同比增长7.2%。

　　在贷款规模保持合理增长的同时，信贷结构持续优化。截至4月末，我国普惠小微贷款余额为34.31万亿元，同比增长11.9%，制造业中长期贷款余额为14.71万亿元，同比增长8.5%，以上贷款增速均高于同期各项贷款增速。

　　据初步统计，今年前4个月，我国社会融资规模增量累计为16.34万亿元，比上年同期多3.61万亿元，其中，对实体经济发放的人民币贷款增加9.78万亿元，同比多增3397亿元。截至4月末，我国社会融资规模存量为424万亿元，同比增长8.7%，其中，对实体经济发放的人民币贷款余额为262.27万亿元，同比增长7.1%。

　　此外，贷款利率保持在历史低位，社会融资成本持续下降。4月份企业新发放贷款加权平均利率约为3.2%，比上月低约4个基点，比上年同期低约50个基点；个人住房新发放贷款加权平均利率约为3.1%，比上年同期低约55个基点。随着货币政策利率调控框架进一步完善，通过强化利率政策执行，利率传导机制更加畅通，政策利率又再度下调，有助于实体经济综合融资成本继续下降。

　　今年以来，中国人民银行积极实施适度宽松的货币政策，在保持常规操作较强支持力度的同时，又推出新的一揽子支持举措，实实在在地发挥了有效激励作用，引导金融机构充分满足实体经济有效融资需求。同时，中国人民银行运用降准等手段保持流动性充裕、支持商业银行补资本等，为金融机构提供足够资源，能够以更大力度服务好实体经济。此外，利率水平下行、结构性工具创新，有助于激发有效内需，挖掘重点领域信贷需求，供需两端同步发力，推动金融总量合理增长，稳固国内经济持续回升向好的基础。

　　在存款方面，前4个月人民币存款增加12.55万亿元。其中，住户存款增加7.83万亿元，非金融企业存款增加4103亿元，财政性存款增加1.19万亿元，非银行业金融机构存款增加1.88万亿元。截至4月末，我国本外币存款余额321.68万亿元，同比增长8.2%，人民币存款余额314.78万亿元，同比增长8%。

　　此外，4月份，我国经常项下跨境人民币结算金额为1.51万亿元，其中货物贸易、服务贸易及其他经常项目分别为1.16万亿元、0.35万亿元；直接投资跨境人民币结算金额为0.72万亿元，其中对外直接投资、外商直接投资分别为0.25万亿元、0.47万亿元。

　　《 人民日报 》（ 2025年05月15日 11 版）

(责编：卫嘉、白宇)
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