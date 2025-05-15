王 新

面对全球产业链深度调整与国内消费升级的新形势，实施“三同”工程不仅有助于企业打通国内外市场，更成为推动中国制造业由量变到质变、实现高质量发展的重要突破。

青岛万基万工具有限公司通过融合国内外标准，创新“工艺优化+柔性适配”生产模式，实现了单线兼容标准。推动标准互认、建立动态对标机制，可成为实施“三同”工程的有效路径。这一创新实践正助力重塑我国制造业的竞争新优势。

青岛培育了百家“三同”示范企业并形成集群效应，通过“政府引导+机构服务+龙头带动”模式，提供全链条服务，为“三同”推广提供了可复制方案。随着内需升级和绿色贸易兴起，需完善“三同”认证体系，避免流于形式。只有引导企业深耕品牌价值，实现从产品合规到品质提升的跨越，“三同”才能真正转化为市场竞争优势，为我国内外贸一体化发展注入持久动能。

（作者为中国出入境检验检疫协会会长，本报记者王沛采访整理）

《 人民日报 》（ 2025年05月15日 11 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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