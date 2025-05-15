山东青岛推动出口企业内外销同线同标同质

本报记者 王 沛

工人在对砂轮进行硬度检测。

青岛万基万工具有限公司供图

在山东青岛西海岸新区，青岛万基万工具有限公司的砂轮磨具生产车间内，工人们正专注地操作设备，一批批砂轮经过研磨后，被分装打包。

“这条生产线的砂轮，既能出口，又能内销。对企业来说，两条腿走路，能走得更长远。”青岛万基万砂轮生产部科长金成勋说。

内外贸产品标准不同，同时进入两个市场，如何做到？

2020年，山东省市场监督管理局印发方案，推动实施出口企业内外销同线同标同质工程。同线同标同质（“三同”），是指按照相同标准、相同质量要求在同一生产企业生产既能满足境外特定目标市场要求又可内销的产品。青岛市内外贸一体化建设全面推进，万基万公司搭上了这趟“顺风车”。

“国际贸易环境和商品需求近年来发生变化，国际市场需求下降，而国内汽车、电气等行业快速发展，对研磨、切割用砂轮的需求量增大。我们将砂轮产品销售转向国内市场，适逢其时。”金成勋说。

万基万的产品出口到80多个国家和地区，且通过了ISO 9001质量管理体系认证，外贸的成功让其做内销时信心满满。没承想，刚上阵，企业就屡屡碰壁，不良率高达15%—20%，甚至遭到部分客户投诉、退货，月销售额仅40万元。国内市场没打开，信誉度反而迅速下降。

究其原因，是产品标准不一：产品虽然符合出口国标准，但是内销时标准要求发生变化。“以这款砂轮为例，砂轮的硬度从F到Z排列，国外客户需要K硬度的砂轮时，按照国内检测标准则可能是L—M硬度。”金成勋说。

国内外检测工具不同，国外使用磨具洛氏硬度计，而国内使用喷砂硬度机，检测结果自然也不一样。

转战内销，难道只能换设备和生产线？这将是一笔不小的投入。2023年1月，青岛西海岸新区市场监督管理局得知企业这一情况后，邀请认证机构专家进驻企业，共同组成攻坚团队，研究解决方案。

“工业产品多是标准件，在同一条生产线上生产同时满足内外贸标准的产品难度很大。不过，通过改进原材料等方法，在不改变生产线的情况下也能实现。”青岛西海岸新区市场监督管理局二级主任科员刘辉介绍。

在此思路下，技术团队对砂轮产品硬度进行技术配方提升，调整配料混料工序的物料配比，调试烧成炉的烧成温度和烧成时间，经多次试验，砂轮产品硬度指标做到了同时满足国内外两种标准。

“我们制定了产品硬度等级差异表供检验员比对使用，重新制定了出厂检验标准，发布新版管理体系文件并实施，强化质量监督检查和出厂检验管理。”金成勋说。

成功拿到“三同”工业品产品认证证书，不合格率控制在1%以内，万基万成为国内多家汽车企业的指定供应商，月均销售额突破120万元，国内外市场份额各占一半，且国内市场份额还在逐步上升。

“三同”企业，在青岛有100家。青岛顺昌食品有限公司办理了国内食品生产许可证，具备了内销资质。“我们加工的蔬菜出口到日本、韩国、欧盟等地，产品检测指标均高于出口国和国内标准，生产线可以随时切换。”青岛顺昌食品有限公司总经理张钦娥说。

“三同”企业认证正从食品农产品试点向一般工业品拓展。“在符合国内的法律法规和标准的前提下，青岛市鼓励出口企业通过自我声明或委托第三方机构进行认证等方式加入‘三同’工程，打通内外贸双循环。”青岛市市场监督管理局认证认可处主要负责人说。

“内外贸一体化重点是做好国际国内标准认证互认衔接；同时，企业也需要练好内功，以标准统一为核心，技术创新为动力，品牌与渠道为支撑，同时借力政策资源与供应链协同，突破市场壁垒，在消费升级中占据先机。”青岛市市场监督管理局主要负责人说。

《 人民日报 》（ 2025年05月15日 11 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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