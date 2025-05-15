“外贸优品”走红，折射经济韧性十足（四海听音）
2025年05月15日06:08 | 来源：人民网－人民日报
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出口“转场”内销的“外贸优品”，你买了吗？
最近，在一些地方的商圈，常能见到标有“外贸优品”的专柜前排起长队；线上平台的“外贸优品”专区，热度也居高不下。电子产品、品牌箱包、家居好物……许多曾经主要销往海外市场的外贸产品，如今在国内市场迅速走红。
熙熙攘攘的热闹场面，反映消费心理的变化。过去，进口商品受追捧，现在，消费者更注重商品本身的品质与价值。近年来，中国制造在产品质量、技术创新及设计水平等方面取得长足进步，“外贸优品”火出圈，给了外贸企业一个在国内市场展现自身实力的机会，也向这些企业提出如何从“寻找市场”转为“创造市场”的“附加题”。
“外贸优品”热销，折射出我国经济长期向好的韧性。中国经济是一片大海，国内市场缓冲空间开阔。相关部门出台政策，加强财政金融、服务保障等支持，帮助外贸企业拓渠道、育品牌，指导行业协会、重点商超、电商平台发挥市场、渠道、品牌等优势，让“外贸优品”坐上内销“直通车”。
“外贸优品”与国内消费者的双向奔赴，是对“加快推动内外贸一体化”的生动诠释。随着超大规模市场潜力持续释放，内外贸“两条腿”协同并进，定能于变局中孕育新机，不断增强中国外贸、中国企业应对各种风险挑战的底气和信心。
《 人民日报 》（ 2025年05月15日 10 版）
(责编：卫嘉、白宇)
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