本报南宁5月14日电 （记者张云河）广西壮族自治区工业和信息化厅联合财政厅印发《广西专精特新中小企业培优育强提质进阶实施方案》（以下简称《方案》），明确今后3年广西将通过政策引导、资金扶持、梯度培育等举措，推动专精特新中小企业提质进阶。

根据《方案》，2025年至2027年，广西将以“三新一强”（打造新动能、攻坚新技术、开发新产品、强化产业链配套能力）为方向，聚焦重点产业链、工业“六基”及战略性新兴产业、未来产业领域，支持一批自治区专精特新中小企业实现高质量发展；建立自治区级提质进阶培育库，对入库企业实施分类管理，打造梯度培育“雁阵”，推动企业向专精特新“小巨人”加速跃升。

《方案》明确，重点支持企业加强创新能力建设，突破关键核心技术，推动科技成果转化应用；鼓励企业围绕新能源汽车、高端装备制造、新材料等重点领域龙头企业的产业链需求，提升配套能力，增强产业链韧性和安全水平。

《 人民日报 》（ 2025年05月15日 07 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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