陕西西安、河南郑州、浙江东阳挖掘各自优势

本报记者 张丹华 窦 皓 毕京津

微短剧《清明上河图我是画中人》剧照。

数据来源：《中国网络视听发展研究报告（2025）》

版式设计：张丹峰

微短剧，因其体量小、节奏快、情节密，成为兼具活力和潜力的新兴网络文艺形态。在快速发展的同时，微短剧也出现了内容粗糙、野蛮生长等问题。今年，国家广电总局印发通知，提出大力促进微短剧行业专业化、精品化发展。微短剧如何走好精品化之路？记者在陕西西安、河南郑州、浙江东阳进行了采访。

陕西西安

镜头对准现实题材

陕西西安市是很多微短剧的诞生地。数据显示，全国每100部微短剧中，便有60部诞生于西安。

在西安，随着微短剧精品化趋势加强，越来越多的微短剧将镜头对准现实题材。剧情与现实生活的紧密连接，为观众带来了更深刻的观剧体验。哔哩哔哩、陕西其吉格影视文化有限公司联合出品的《老盔有了新主人》，关注京剧艺术传承，入选国家广电总局“跟着微短剧去旅行”创作计划；陕西星光映美数字文化网络科技有限公司制作的《人活一口气》，以返乡创业为故事题材，上线以来累计播放量达2.5亿，并获陕西省“优秀微短剧”奖项。

点开微短剧《一姐》，许多观众被紧凑的剧情所吸引。该剧聚焦打击人口贩卖主题，讲述了女主人公带领女儿与姐妹同黑恶势力斗争的故事，上线以来累计播放量破亿。该剧发行公司云想科技研发了AIGC应用产品，用于短视频剧本创作、广告图片和视频素材的自动化生成等。

在创作现场，编剧团队在系统中输入“校园”等关键词后，分镜头脚本瞬间生成。“AI不是替代创作，而是帮我们提高效率。”云想科技政企事业部总经理张永双介绍，今年一季度，云想科技已发行24部微短剧，5部播放量过亿。

2023年5月，云想科技的中西部总部入驻了陕西西咸新区。凭借完整的产业链布局和持续的内容创新，西咸新区逐渐成为创作高地，目前共有微短剧六大拍摄基地、三大制作基地、两大产业基地、两大创作基地及一个实训基地，去年微短剧产业营收达1.6亿元。

在西咸新区十里沣河影视基地，2500平方米的摄影棚里，医院、法庭等场景可以快速切换。基地另有5万平方米的实景合作区，涵盖150余个场景，日均接待10个剧组。基地负责人李博介绍，聚焦短视频博主与回乡创业青年等新职业的微短剧《小镇茶香恋习作》即将在此开拍。

通过深入现实生活、结合相关领域，微短剧实现着内容的提质升级。去年，陕西省广播电视局发布《关于支持微短剧产业发展的若干措施》，设立陕西微短剧产业扶持资金，围绕微短剧产业发展链条并突出重点环节给予扶持，计划两年内推出200部以上在国内主要网络视听平台播出的精品微短剧，培育15家以上微短剧行业领军企业。

今年，西部国际短视频拍摄基地签约落户西咸新区，计划年内建成开放微短剧全产业链生态园区。“我们期待基地吸引更多剧组扎根西安，同时吸引更多市民游客‘跟着微短剧’前来打卡体验。”西咸新区相关负责人表示。

河南郑州

群众演绎乡村故事

清晨，在河南郑州市新郑市张新庄村，72岁的李大爷放下锄头，换上了戏服。在木马影视基地的“农家小院”场景里，李大爷本色出演了卖苹果的农民。

自2023年9月运营以来，基地时常上演这样的场景。在这里拍摄的微短剧有1100多部，周边酒店因接待剧组而常年客满，众多村民也当起群众演员，增加了收入。“一把岁数，还能在家门口演戏，这好事上哪找！”李大爷说。

2024年10月，郑州发布关于加快推进网络微短剧产业高质量发展扶持政策的意见，以真金白银的补贴、快速办结的备案，进一步支持郑州微短剧企业发展。意见发布至今，郑州平均每天产出4.3部微短剧，相继投放至各大网络视听平台。在航空港区聚美空港竖屏电影基地的20个实景棚之间，每天都有多个剧组穿梭忙碌。

技术创新升级，让更多带有烟火气的微短剧与观众见面。

惠济区良库文创园里，郑州日新阅益公司的AI剪辑系统将原本需要3天的后期处理工作缩短至5小时，提高了微短剧的制作效率。“我们希望争分夺秒，拿出更多优质剧作。”公司负责人侯超说，“在创作乡村题材时，我们追求贴近现实。像返乡青年与村里老人争论机械化种粮的情节，就让很多观众印象深刻。”

微短剧，为拍摄地的发展带来活力。在登封市嵩山脚下，7岁的“功夫萌宝”王乐乐与少林武校学生参演了微短剧《快乐萌宝有功夫》，拍摄现场吸引了众多游客和村民围观。这部由郑州市文化广电和旅游局指导的微短剧，将乡村儿童的成长故事与少林功夫相结合，拍摄期间带动景区游客量增长30%。

木马影视基地，将废弃办公楼改造成20个实景棚，医院等拍摄场景的日租金在3000元左右，时常供不应求。周边一些村民，也出租房舍、充当演员，有的还成立起“剧组服务队”。65岁的王婶，组建了专为拍摄场地提供保洁服务的10人小组，人均每月增收4000元。嵩山脚下，农家乐经营者王翠花把微短剧的二维码印在菜单首页：“昨天，又有客人拿着剧照，来找剧里的同款菜。”

非遗市集上，63岁的藤编匠人王保田展示起微短剧中的同款藤包，吸引游客驻足。“我这手艺，靠微短剧火了！”王保田笑着说。

微短剧，让郑州本地的乡亲们参与其中。此情此景，正是文化产业助力乡村全面振兴的生动演绎。

浙江东阳

流量赋能文旅产业

在浙江东阳市横店影视城华夏文化园内，身穿古装的演员们手持微短剧剧本，在导演的指导下对词、走戏。

横店正成为“竖店”——曾经主攻电视、影院屏幕的横店影视城，近年也紧抓手机屏幕，掀起微短剧的拍摄热潮。

为更好适应趋势，华夏文化园在2023年转型为微短剧拍摄基地，打造了数十个场景。今年以来，平均每天有10多个微短剧剧组在此拍摄。

“以前拍一部微短剧，只要两三天。许多剧组甚至就拿单反相机拍摄。”东阳德玉影视文化有限公司负责人屠光浩介绍，随着治理力度不断加强，以及业内更加注重剧集质量上的竞争力，一些微短剧剧组的制作水平直追传统影视剧剧组，精品微短剧越发常见，呈现叫座又叫好的新趋势。

微短剧市场进入拼质量阶段，老牌影视城抢抓机遇，发挥优势。近年来，横店影视城依托原有景区资源，打造了一批微短剧拍摄基地，旨在满足多种类型剧作的拍摄需求。占地80亩的宋街影视拍摄基地，拿出了一半区域，改造成适应微短剧置景特点的9个拍摄场景。数据显示，今年一季度，横店共接待微短剧剧组780多个。

“这里有完善的影视产业链和配套服务。”屠光浩说，“服化道、群众演员招募等环节，都可以就地对接，响应很快。这帮我们提高了效率、节约了成本。”

持续探索影视文旅融合发展，开发影视主题的沉浸式体验产品，也是横店影视城的致力方向。

清明上河图景区，是微短剧《清明上河图我是画中人》的取景地。作为国家广电总局“跟着微短剧去旅行”创作计划推荐剧目，该剧讲述了一名横店演员与《清明上河图》画中人跨越时空互动的奇幻故事。横店影视文化产业集聚区党工委副书记、管委会副主任卢旭萍介绍，该剧故事情节与景区文旅资源结合紧密，观众可以到景区身临其境，与古装打扮的演员一起穿越到《清明上河图》中，感受历史文化魅力。

截至去年底，浙江累计有28部剧目入选国家广电总局“跟着微短剧去旅行”创作计划。今年起，浙江开展“浙里微光·微短剧+”创作计划，重点抓好“跟着微短剧去旅行·带你去个好地方”“跟着微短剧来学法”“微短剧里看非遗”等行动，建立微短剧重点项目库。

今年，浙江拟创作推出40部左右的优秀文旅微短剧作品，探索更多“微短剧+文旅”的融合新模式、新业态、新场景，更好将微短剧流量优势引导转化为产业和市场优势。

本期统筹：郭 玥

《 人民日报 》（ 2025年05月15日 07 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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