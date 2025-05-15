打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

陕西西安、河南郑州、浙江东阳挖掘各自优势

从三座城市看微短剧精品化（大数据观察）

本报记者  张丹华  窦  皓  毕京津
2025年05月15日06:10 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　微短剧《清明上河图我是画中人》剧照。
　　数据来源：《中国网络视听发展研究报告（2025）》
　　版式设计：张丹峰

　　微短剧，因其体量小、节奏快、情节密，成为兼具活力和潜力的新兴网络文艺形态。在快速发展的同时，微短剧也出现了内容粗糙、野蛮生长等问题。今年，国家广电总局印发通知，提出大力促进微短剧行业专业化、精品化发展。微短剧如何走好精品化之路？记者在陕西西安、河南郑州、浙江东阳进行了采访。

　　

　　陕西西安

　　镜头对准现实题材

　　陕西西安市是很多微短剧的诞生地。数据显示，全国每100部微短剧中，便有60部诞生于西安。

　　在西安，随着微短剧精品化趋势加强，越来越多的微短剧将镜头对准现实题材。剧情与现实生活的紧密连接，为观众带来了更深刻的观剧体验。哔哩哔哩、陕西其吉格影视文化有限公司联合出品的《老盔有了新主人》，关注京剧艺术传承，入选国家广电总局“跟着微短剧去旅行”创作计划；陕西星光映美数字文化网络科技有限公司制作的《人活一口气》，以返乡创业为故事题材，上线以来累计播放量达2.5亿，并获陕西省“优秀微短剧”奖项。

　　点开微短剧《一姐》，许多观众被紧凑的剧情所吸引。该剧聚焦打击人口贩卖主题，讲述了女主人公带领女儿与姐妹同黑恶势力斗争的故事，上线以来累计播放量破亿。该剧发行公司云想科技研发了AIGC应用产品，用于短视频剧本创作、广告图片和视频素材的自动化生成等。

　　在创作现场，编剧团队在系统中输入“校园”等关键词后，分镜头脚本瞬间生成。“AI不是替代创作，而是帮我们提高效率。”云想科技政企事业部总经理张永双介绍，今年一季度，云想科技已发行24部微短剧，5部播放量过亿。

　　2023年5月，云想科技的中西部总部入驻了陕西西咸新区。凭借完整的产业链布局和持续的内容创新，西咸新区逐渐成为创作高地，目前共有微短剧六大拍摄基地、三大制作基地、两大产业基地、两大创作基地及一个实训基地，去年微短剧产业营收达1.6亿元。

　　在西咸新区十里沣河影视基地，2500平方米的摄影棚里，医院、法庭等场景可以快速切换。基地另有5万平方米的实景合作区，涵盖150余个场景，日均接待10个剧组。基地负责人李博介绍，聚焦短视频博主与回乡创业青年等新职业的微短剧《小镇茶香恋习作》即将在此开拍。

　　通过深入现实生活、结合相关领域，微短剧实现着内容的提质升级。去年，陕西省广播电视局发布《关于支持微短剧产业发展的若干措施》，设立陕西微短剧产业扶持资金，围绕微短剧产业发展链条并突出重点环节给予扶持，计划两年内推出200部以上在国内主要网络视听平台播出的精品微短剧，培育15家以上微短剧行业领军企业。

　　今年，西部国际短视频拍摄基地签约落户西咸新区，计划年内建成开放微短剧全产业链生态园区。“我们期待基地吸引更多剧组扎根西安，同时吸引更多市民游客‘跟着微短剧’前来打卡体验。”西咸新区相关负责人表示。

　　河南郑州

　　群众演绎乡村故事

　　清晨，在河南郑州市新郑市张新庄村，72岁的李大爷放下锄头，换上了戏服。在木马影视基地的“农家小院”场景里，李大爷本色出演了卖苹果的农民。

　　自2023年9月运营以来，基地时常上演这样的场景。在这里拍摄的微短剧有1100多部，周边酒店因接待剧组而常年客满，众多村民也当起群众演员，增加了收入。“一把岁数，还能在家门口演戏，这好事上哪找！”李大爷说。

　　2024年10月，郑州发布关于加快推进网络微短剧产业高质量发展扶持政策的意见，以真金白银的补贴、快速办结的备案，进一步支持郑州微短剧企业发展。意见发布至今，郑州平均每天产出4.3部微短剧，相继投放至各大网络视听平台。在航空港区聚美空港竖屏电影基地的20个实景棚之间，每天都有多个剧组穿梭忙碌。

　　技术创新升级，让更多带有烟火气的微短剧与观众见面。

　　惠济区良库文创园里，郑州日新阅益公司的AI剪辑系统将原本需要3天的后期处理工作缩短至5小时，提高了微短剧的制作效率。“我们希望争分夺秒，拿出更多优质剧作。”公司负责人侯超说，“在创作乡村题材时，我们追求贴近现实。像返乡青年与村里老人争论机械化种粮的情节，就让很多观众印象深刻。”

　　微短剧，为拍摄地的发展带来活力。在登封市嵩山脚下，7岁的“功夫萌宝”王乐乐与少林武校学生参演了微短剧《快乐萌宝有功夫》，拍摄现场吸引了众多游客和村民围观。这部由郑州市文化广电和旅游局指导的微短剧，将乡村儿童的成长故事与少林功夫相结合，拍摄期间带动景区游客量增长30%。

　　木马影视基地，将废弃办公楼改造成20个实景棚，医院等拍摄场景的日租金在3000元左右，时常供不应求。周边一些村民，也出租房舍、充当演员，有的还成立起“剧组服务队”。65岁的王婶，组建了专为拍摄场地提供保洁服务的10人小组，人均每月增收4000元。嵩山脚下，农家乐经营者王翠花把微短剧的二维码印在菜单首页：“昨天，又有客人拿着剧照，来找剧里的同款菜。”

　　非遗市集上，63岁的藤编匠人王保田展示起微短剧中的同款藤包，吸引游客驻足。“我这手艺，靠微短剧火了！”王保田笑着说。

　　微短剧，让郑州本地的乡亲们参与其中。此情此景，正是文化产业助力乡村全面振兴的生动演绎。

　　浙江东阳

　　流量赋能文旅产业

　　在浙江东阳市横店影视城华夏文化园内，身穿古装的演员们手持微短剧剧本，在导演的指导下对词、走戏。

　　横店正成为“竖店”——曾经主攻电视、影院屏幕的横店影视城，近年也紧抓手机屏幕，掀起微短剧的拍摄热潮。

　　为更好适应趋势，华夏文化园在2023年转型为微短剧拍摄基地，打造了数十个场景。今年以来，平均每天有10多个微短剧剧组在此拍摄。

　　“以前拍一部微短剧，只要两三天。许多剧组甚至就拿单反相机拍摄。”东阳德玉影视文化有限公司负责人屠光浩介绍，随着治理力度不断加强，以及业内更加注重剧集质量上的竞争力，一些微短剧剧组的制作水平直追传统影视剧剧组，精品微短剧越发常见，呈现叫座又叫好的新趋势。

　　微短剧市场进入拼质量阶段，老牌影视城抢抓机遇，发挥优势。近年来，横店影视城依托原有景区资源，打造了一批微短剧拍摄基地，旨在满足多种类型剧作的拍摄需求。占地80亩的宋街影视拍摄基地，拿出了一半区域，改造成适应微短剧置景特点的9个拍摄场景。数据显示，今年一季度，横店共接待微短剧剧组780多个。

　　“这里有完善的影视产业链和配套服务。”屠光浩说，“服化道、群众演员招募等环节，都可以就地对接，响应很快。这帮我们提高了效率、节约了成本。”

　　持续探索影视文旅融合发展，开发影视主题的沉浸式体验产品，也是横店影视城的致力方向。

　　清明上河图景区，是微短剧《清明上河图我是画中人》的取景地。作为国家广电总局“跟着微短剧去旅行”创作计划推荐剧目，该剧讲述了一名横店演员与《清明上河图》画中人跨越时空互动的奇幻故事。横店影视文化产业集聚区党工委副书记、管委会副主任卢旭萍介绍，该剧故事情节与景区文旅资源结合紧密，观众可以到景区身临其境，与古装打扮的演员一起穿越到《清明上河图》中，感受历史文化魅力。

　　截至去年底，浙江累计有28部剧目入选国家广电总局“跟着微短剧去旅行”创作计划。今年起，浙江开展“浙里微光·微短剧+”创作计划，重点抓好“跟着微短剧去旅行·带你去个好地方”“跟着微短剧来学法”“微短剧里看非遗”等行动，建立微短剧重点项目库。

　　今年，浙江拟创作推出40部左右的优秀文旅微短剧作品，探索更多“微短剧+文旅”的融合新模式、新业态、新场景，更好将微短剧流量优势引导转化为产业和市场优势。

　　

　　本期统筹：郭  玥

　　《 人民日报 》（ 2025年05月15日 07 版）

(责编：卫嘉、白宇)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
大藤峡水利枢纽累计发电量突破200亿千瓦时
　　人民网北京5月14日电 （欧阳易佳）据水利部消息，截至5月14日5时，位于广西的大藤峡水利枢纽工程累计发电量突破200亿千瓦时，相当于节约标准煤660万吨，减排二氧化碳1650万吨，助力国家碳达峰、碳中和，积极服务流域经济社会高质量发展。 水利部相关负责人介绍，作为红水河十个水电梯级开发的最后一级，大藤峡工程是广西电网主力调峰、调频电站，共布置8台国内最大的轴流转桨式水轮发电机组，总装机160万千瓦。…
七部门：设立国家创业投资引导基金
　　人民网北京5月14日电 （记者黄盛）科技部、中国人民银行、金融监管总局、中国证监会、国家发展改革委、财政部、国务院国资委7部门在5月14日联合发布的《加快构建科技金融体制 有力支撑高水平科技自立自强的若干政策举措》提出，设立国家创业投资引导基金，发挥国家创业投资引导基金支持科技创新的重要作用，将促进科技型企业成长作为重要方向，培育发展战略性新兴产业特别是未来产业，推动重大科技成果向现实生产力转化，加快实现高水平科技自立自强，培育发展新质生产力。 此前，国家发展改革委主任郑栅洁在3月6日举行的十四届全国人大三次会议经济主题记者会上表示，将设立国家创业投资引导基金，聚焦人工智能、量子科技、氢能储能等前沿领域，通过市场化方式投资种子期、初创期企业，适当兼顾早中期中小微企业，支撑原创性、颠覆性技术创新和关键核心技术攻关，培育发展战略性新兴产业和未来产业。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部