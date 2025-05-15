我国整轨互联太空计算星座正式进入组网阶段
2025年05月15日06:11 | 来源：人民网－人民日报
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本报杭州5月14日电 （记者李中文、刘军国）记者14日从浙江省新型研发机构之江实验室了解到，随着太空计算卫星星座当天在酒泉卫星发射中心成功发射，我国整轨互联的太空计算星座“三体计算星座”正式进入组网阶段。
据悉：“三体计算星座”是由之江实验室协同全球合作伙伴共同打造的千星规模的太空计算基础设施。该设施将通过在轨实时处理数据，解决传统卫星数据处理效率瓶颈问题，推动人工智能在太空的应用与发展。
中国工程院院士、之江实验室主任王坚表示，“三体计算星座”的构建，将大大拓展太空应用的边界，这对空天产业的变革具有深远意义。
《 人民日报 》（ 2025年05月15日 04 版）
(责编：卫嘉、白宇)
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