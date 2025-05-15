3000余件前沿装备与技术亮相长三角应急博览会
2025年05月15日06:12 | 来源：人民网－人民日报
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本报上海5月14日电 （记者巨云鹏）13日，第四届长三角国际应急减灾和救援博览会在国家会展中心（上海）开幕。
本届博览会由上海、江苏、浙江、安徽三省一市应急管理厅（局）和上海市国际贸易促进委员会联合主办，设立应急防灾减灾、综合救援装备、应急管理成果和科技创新、安全防护产品、安全应急产业服务、安全科普宣传6个展区，以及航空应急救援、水域救援2个专区，展出面积约6万平方米，吸引了来自近20个国家和地区的500余家企业参展。
此次博览会集中展示应急救援、智慧安防、防灾减灾等领域的3000余件前沿装备与技术，其中120件突破性创新产品为全球或亚洲首秀。AI预警系统、智能消防无人机、模块化水域救援机器人等“黑科技”，将在城市安全治理、极端天气应对、跨境协同救援等领域发挥作用。博览会上还推出需求（采购）信息发布平台，三省一市应急管理厅（局）聚焦韧性安全城市建设、防汛排涝应急响应、危险化学品安全救援、矿山安全预警与处理等场景，集中发布需求信息。
《 人民日报 》（ 2025年05月15日 04 版）
(责编：卫嘉、白宇)
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