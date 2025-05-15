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增加支农支小再贷款额度三千亿元，加大普惠金融支农力度

金融“活水”更多更快更精准流入良田（经济新方位）

本报记者  赵展慧
2025年05月15日06:13 | 来源：人民网－人民日报
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　　运送农资、除虫施肥……初夏时节，田间地头处处火热。

　　农忙时节，也是金融服务的“旺季”。国家金融监督管理总局不久前发布通知，推动扎实做好2025年“三农”金融工作，明确保障粮食等重要农产品金融供给，努力实现同口径涉农贷款余额较年初持续增长。5月7日，中国人民银行决定增加支农支小再贷款额度3000亿元，进一步加大普惠金融支农力度。

　　各地金融机构迅速响应，不断加大信贷投放，持续优化产品服务，努力让金融“活水”更多、更快、更精准地流入良田。

　　提速度

　　提前摸排，探索将无形资产纳入评价

　　浙江金华东阳市明焕村，种粮大户陆洪平的水稻田里响起劳作“合奏曲”。田间，除草机高效作业；空中，农用无人机来回穿梭施肥。

　　“种管早就用上了‘大铁牛’，无人机是今年新添的好帮手，喷药施肥更均匀，农田边边角角都能覆盖到，效率提高了好几倍。”陆洪平介绍，过去他家仅耕种自家田地，依靠人工劳作。如今，他流转了老乡们的土地，种粮面积扩大到约800亩，为适应规模化种植，必须不断升级装备。

　　赶在农忙时用上无人机，多亏了一笔及时发放的贷款。

　　年初，邮储银行金华市分行工作人员带着移动设备上门走访。“了解到我有购买无人机的需求，他们现场录入资料，将我的信贷额度提升到30万元。”陆洪平说，很快他就通过手机银行办理了贷款，足不出户，解决了购买无人机、种子、肥料的资金问题。

　　农时不等人，农忙时节资金需求来得急、频次高，金融服务也必须提速。在浙江，保障资金走在前。

　　提前调研摸排需求才能实现精准对接。“我们组建金融服务队，主动对接重点农户、农业企业、新型农业经营主体等，进行网格式走访调研，摸清今年种植生产的实际情况和金融服务需求，为涉农贷款专列信贷额度、加大贷款投放。”国家金融监督管理总局浙江监管局有关负责人说。

　　浙江省金融机构开通涉农信贷项目绿色通道，优先保障各类涉农主体资金需求，优化数字助农模式，引导农业生产主体积极申请，快贷快审，让农户在家里、在田间动动指头就可申请贷款服务。

　　资金落地快，功夫在平时。

　　农户融资难，难在缺少抵押物。浙江推广“农户家庭资产负债表”融资模式，将农户各类难以抵押的资产、人品荣誉等无形资产都纳入银行评价体系，提高农户贷款管理精细化程度和风险防控能力，推动金融机构能贷、愿贷、敢贷、会贷。

　　“资金秒批秒贷的背后，是农村信用体系建设的加速。”上述负责人介绍，浙江辖内超七成农户建立档案，近五成农户获得授信，户均授信超20万元。

　　降成本

　　前两月新发放普惠型涉农贷款平均利率降至4.52%

　　陕西汉中洋县双亚集团的有机水稻种植基地，深褐色的菜籽饼、鸡粪、牛粪等有机肥均匀撒在翻整后的泥土里。

　　田埂上，技术员拿着平板电脑核对数据，通过物联网传感器实时监测土地酸碱度和湿度。一捆捆茁壮的有机秧苗准备就绪，即将分发给订单农户，插入田间。

　　“我们不仅自己搞有机种植，还发展订单种植，采用‘企业+合作社+农户’模式，统一发种、统一田间管理、统一回收加工销售。”公司负责人周亚刚介绍。今年夏播期间，双亚集团资金压力比往年更大一些，“不仅要预付更多农户的订单款项，我们自己的种植规模也扩大到1.5万亩。”

　　针对企业面临的压力，在洋县金融监管支局的组织下，洋县信用联社根据企业资金需求特点，发放贷款340万元。让周亚刚惊喜的是，这笔贷款成本比预想低了不少，预计为企业减少年利息支出超6万元。

　　洋县信用联社有关负责人介绍，今年，银行在运用人民银行支农再贷款政策工具的同时，结合自身专项让利政策，在原先涉农贷款利率基础上下调了1.8个百分点，企业利息支出成本预计较上年下降28.58%。

　　贷款资金一到账，双亚集团马上支付了订单预付款，为周边3500户农户的生产种植注入资金“活水”。

　　在陕西渭南市，从事农业设施开发的小微企业主温晓菲获得了更有力的金融支持：“不仅能享受无还本续贷政策，授信额度还提升到了130万元，贷款利率从5.5%下降到4.5%，今年我们将加快农业设施更新。”

　　“我们指导辖内银行机构积极减费让利，合理厘定涉农贷款利率，确保金融政策红利有效传导至各类农业经营主体。”国家金融监督管理总局陕西监管局有关负责人介绍。

　　政策支持叠加银行让利，涉农主体融资成本进一步“减负”。据国家金融监督管理总局统计，去年新发放的普惠型涉农贷款平均利率降至4.9%、同比下降0.51个百分点，今年前两个月新发放的普惠型涉农贷款平均利率降至4.52%。

　　为激励引导地方法人金融机构进一步加大对涉农、小微和民营企业的信贷投放，5月7日，中国人民银行决定增加支农支小再贷款额度3000亿元，进一步加大普惠金融支农力度。

　　促创新

　　加大对生物育种、农机装备、智慧农业等领域的投入

　　农忙不光在田间地头，工厂车间同样忙碌。

　　浸种催芽、覆土播种、暗化催芽……在重庆梁平区味源现代农业专业合作社，今年的最后一批水稻种子在全自动水稻育秧流水线上快速生长。车间内，物联网设备实时监控恒温暗化室的温度、湿度，工作人员通过手机小程序就能监测作业情况。

　　“这条生产线今年2月刚投产，工厂化育秧比传统育秧更省时、省力。”合作社理事长李世飞介绍，以前15个人一天才能装好3000盘秧苗，现在1个小时便能完成。

　　更重要的是，智能化育秧工厂培育出的秧苗苗质均匀、根系发达、成活率高，平均每亩地种植成本可节约100余元，水稻增产100余公斤。

　　“投资建设工厂花费100多万元，还要买农资。”想贷款又缺少抵押物，李世飞一度很犯愁。

　　“我们有款‘富民贷’产品刚好适合您，不仅免担保，而且利率低、额度足、期限长。”在与梁平金融监管支局工作人员走访调研时，农行重庆梁平云龙支行网点负责人周东发现了李世飞的难题，马上提供了资金解决方案。

　　以最快速度完成实地贷前调查、申请材料审核、贷款审核批复等流程，30万元“富民贷”很快到账，智能育秧产线也快速运转起来。

　　周东介绍，“富民贷”是农业银行支持脱贫地区农户发展生产推出的金融产品，通过与当地乡村振兴部门合作建立风险补偿机制，向符合条件的客户发放生产经营用途小额信用贷款。该产品服务对象不限于一般农户，对有技术但缺抵押物的经营主体也同样适用。

　　眼下，各地金融部门正进一步加大对生物育种、农机装备、智慧农业等领域的金融投入，同时聚焦提升农业生产的科技范儿，加快金融创新。江苏、浙江等地针对返乡入乡创新创业的青年人才，开发“新农人贷”“农创客贷”等信贷产品。

　　“今年我们引导金融机构加强对新农人、农创客经营情况和融资需求的摸排，为他们精准画像，并建立金融服务专员队伍。”浙江金融监管局有关负责人介绍，后续将进一步开发针对性、差异化信贷产品，满足新型农业经营主体多元化的资金需求。

　　《 人民日报 》（ 2025年05月15日 02 版）

(责编：卫嘉、白宇)
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