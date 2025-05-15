同比增长4.3%

本报北京5月14日电 （记者王观）国家税务总局14日发布的增值税发票数据显示：4月，全国企业销售收入增速加快，同比增长4.3%，延续了去年四季度以来的稳步增长态势，反映出去年9月底以来一揽子存量政策和增量政策效应不断释放，助推经济回升向好。

数据显示，工业继续发挥“基本盘”作用，新质生产力加快发展。4月，工业企业销售收入同比增长3.7%，其中制造业销售收入同比增长4.4%，受“两新”等政策带动，电气机械、计算机制造、仪器仪表等行业销售收入同比分别增长12.8%、15.7%和15.9%。高技术产业、数字经济核心产业销售收入同比分别增长15.3%和13.4%。各地项目建设加快推进，建筑业销售收入同比增长6.5%，特别是反映基建投资的土木工程建筑业销售收入同比增长11.6%。

《 人民日报 》（ 2025年05月15日 01 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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