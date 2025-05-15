持续输送清洁电力超370亿千瓦时

本报北京5月14日电 （记者谷业凯）记者从中核集团获悉：14日，“华龙一号”全球首堆——中核集团福清核电5号机组实现连续安全稳定运行1000天，持续向社会稳定输送清洁电力超370亿千瓦时。

“华龙一号”是在我国30余年核电科研、设计、制造、建设和运行经验的基础上，根据全球最新安全要求研发的百万千瓦级先进压水堆核电技术，采用国际最高安全标准，具有完全自主知识产权的压水堆核电创新成果。“华龙一号”单台机组年发电量达100亿千瓦时，相当于每年等效减排二氧化碳约816万吨。

目前，“华龙一号”批量化建设稳步推进，带动上下游近6000家企业形成完整产业链供应体系。截至目前，“华龙一号”国内外在运、核准在建机组总数达41台，已成为全球在运、核准在建机组总数最多的三代核电技术。

《 人民日报 》（ 2025年05月15日 01 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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