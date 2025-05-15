据华夏银行消息：5月12日，华夏银行成功落地银行间市场科技创新债，投资服务客户为亦庄国投和科大讯飞。

5月7日，中国人民银行、中国证监会联合发布关于支持发行科技创新债券有关事宜的公告，引导债券市场资金投早、投小、投长期、投硬科技，交易商协会正式面向金融市场推出科技创新债券。已有36家企业公告发行科技创新债券，发行规模合计210亿元；14家企业开展注册申报，注册规模合计180亿元。5月9日，由中国银行间市场交易商协会主办、北京金融资产交易所承办的科技创新债券上线暨集中路演活动在北京举办。华夏银行坚定贯彻国家战略和监管部署，迅速行动，作为第一批参加路演的投资机构，精准对接硬科技企业的金融需求。

精准发力，满足硬科技企业融资需求。华夏银行相关负责人介绍，亦庄国投作为一家肩负着服务北京经济技术开发区科技创新和产业发展使命的国有资本投资运营公司，其定位是“产业金融、科技园区和资本运营创新服务商”。华夏银行此次的资金注入，将帮助亦庄国投重点聚焦新一代信息技术、生物技术和大健康、新能源智能汽车、机器人和智能制造等北京经济技术开发区主导产业，为区域科技创新发展提供坚实的资金保障，积极助力北京“科创中心”建设。

华夏银行另一笔投资选择了人工智能领域的领军企业科大讯飞。所募资金将专项用于科大讯飞在智能语音、认知大模型等核心技术的研发投入以及产业化应用，助力企业攻克“卡脖子”技术难题，加速科研成果商业化落地进程，进一步提升企业在全球人工智能领域的竞争力。

创新前行，服务中国科技自立自强。华夏银行此次成功落地首批科技创新债投资服务，不仅是对国家政策号召的积极响应，更是商业银行赋能科技创新的生动实践。“未来，华夏银行将加力深耕科技金融，以科创债等创新金融工具为抓手，不断加大对科技型企业的金融支持力度，助力中国在关键核心技术攻坚战中赢得主动。”该负责人表示。

(责编：曹淼、李源)

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