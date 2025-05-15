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第二条中蒙跨境铁路开工建设

2025年05月15日08:40 | 来源：科技日报
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原标题：第二条中蒙跨境铁路开工建设

　　科技日报北京5月14日电 （记者陆成宽）记者从国家能源集团获悉，中蒙两国能源合作重要通道——中蒙甘其毛都至嘎舒苏海图铁路14日正式开工建设。这是继1956年二连浩特至扎门乌德铁路建成通车后，时隔近70年再建的第二条中蒙跨境铁路。

　　据悉，中蒙跨境铁路项目由中蒙两国共同推进，项目自内蒙古自治区巴彦淖尔市甘其毛都口岸出境，经蒙古国嘎舒苏海图口岸，连接蒙古国南戈壁省嘎舒苏海图站。该项目由甘其毛都—嘎舒苏海图口岸跨境铁路大桥项目（跨境）和配套的甘其毛都口岸铁路场站建设项目（境内）两部分组成，中国段项目由国家能源集团投资建设，计划2027年建成通车。

　　“我们与蒙方合作伙伴始终保持密切协作，按照双方明确的‘统一设计、各自建设、一次联通’原则，深度参与项目规划，持续完善跨境运输标准对接、口岸通关协作机制，协商解决关键问题。”国家能源集团相关负责人说，下一步，该集团将在国家有关部门和地方政府的指导下，与蒙方企业通力合作，细化合作方案，深化在工程技术、设备设施、施工管理等方面的对接，加快建设进度，推动项目早日投运。

　　目前，该项目前期配套工程甘泉铁路已开通运营。该项目建成后将实现甘泉铁路与蒙古国南向铁路的联通，有利于进一步扩大两国间能源资源领域贸易规模，促进沿线两国基础设施互联互通和经贸往来，带动中蒙两国跨境物流、产业园区、边贸服务等业态升级，翻开中蒙两国融合发展、互利共赢的贸易互通新篇章。

(责编：杨曦、陈键)
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