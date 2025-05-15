原标题：我国成功发射太空计算卫星星座

科技日报酒泉5月14日电 （记者管晶晶 付毅飞 江耘 通讯员陈航）5月14日12时12分，国星宇航、之江实验室携手在酒泉卫星发射中心使用长征二号丁运载火箭，成功将全球首个太空计算卫星星座发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。

太空计算卫星星座是国星宇航发起的“星算”计划首发星座，也是之江实验室“三体计算星座”的首发星座。本次发射的星座包含12颗计算卫星，搭载80亿参数的天基模型，实现了“算力上天、在轨组网、模型上天”，可对L0-L4级卫星数据进行在轨处理、推理，将执行异轨卫星激光接入、天文科学观测等在轨任务。

通常，卫星需先将数据传回地面，再由地面数据处理中心对其解析，这种“天感地算”的模式受限于地面站资源、带宽等因素，仅有不到十分之一的有效卫星数据能传回地面，且存在数据时效差等问题。

太空计算卫星星座将完成太空计算系统建链、组网、成云等天基计算基础功能的在轨验证和应用，构建未来算力网络，实现特定场景由“天数地算”向“天数天算”转变，满足日益增长的太空即时计算需求，助力我国在全球率先建成太空计算基础设施。

“我们是要构建太空计算星座，把算力送到太空，实现计算卫星之间的互联互通，进而把人工智能送上天。”中国工程院院士、之江实验室主任王坚说。太空计算卫星星座的构建，将大大拓展太空应用的边界，对空天产业的变革具有深远意义。未来，老百姓有望通过这个星座便利地用上计算卫星、遥感卫星等带来的服务。

除计算与互联能力外，太空计算卫星星座卫星还配置了对地遥感载荷，借助星载计算能力，将实现数据的实时在轨处理，探索验证“天数天算”，通过有效降低数据传输成本和时间延迟，提升数据处理效率，同时通过卫星灵境引擎，可以为应急安全、低空经济、具身智能、游戏文旅等行业提供卫星三维数字孪生数据和应用服务。

据介绍，该星座由中国航天科技集团商业火箭有限公司作为总承包商提供发射服务。长征二号丁运载火箭由中国航天科技集团八院抓总研制，是常温液体两级运载火箭，具备不同轨道要求下单星、多星发射能力，其700公里太阳同步轨道运载能力为1.3吨。

(责编：杨曦、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经