原标题：1.4亿年前牡蛎化石揭示远古气候图景

科技日报讯 （记者陆成宽）通过研究1.4亿年前的牡蛎化石，来自中国科学院青藏高原研究所等单位的科研人员发现，在恐龙横行的白垩纪早期，地球虽然是一个处于高温状态的“温室世界”，但存在显著季节性温差，甚至会存在和现今地球两极永久性冰川状态完全不同的周期性冰川。相关论文日前在线发表于《科学进展》。

以牡蛎为代表的增生生物，其壳体像树轮一样，每年形成明暗交替的生长纹。夏季高温时，壳层生长较快、结构疏松，形成“亮带”；冬季低温时，生长减缓、结构致密，形成“暗带”。“这些生物贝壳就像自然界的时光记录仪，它们详细记录了地球气候变迁和生态系统演变的历史。研究这些远古贝壳，能帮助我们为未来生态发展找到科学方向。”论文通讯作者、中国科学院院士、中国科学院青藏高原研究所研究员丁林说。

在这项研究中，科研团队通过研究牡蛎化石上的生长纹路，采用精密仪器分析这些“自然温度计”的化学成分，确认化石保存完好、未受破坏。他们发现，早白垩世，南半球中纬度地区冬天水温比夏天低10℃至15℃，和现在该区域季节温差相当。研究人员通过气候模拟，发现当时可能有季节性冰川融水注入海洋，就像现在夏天格陵兰冰盖—冰川融化那样。

当前，人们常把全球变暖简单理解成“越来越热”。但最新研究提醒我们，气候系统经常会喜怒无常：温室气体增加可能让季节温差更大、极端天气更多，而不会均匀升温。研究发现，1.4亿年前地球上那些转瞬即逝的冰川，可能是当时大规模火山喷发与地球轨道周期变化共同作用的结果。这提示我们即使在全球变暖的今天，局部地区的重大地质事件叠加人类活动，也会导致出现意料之外的降温事件。

丁林认为，这项研究如同为古老气候图景打开一扇新窗，打破温室气候单一叙事，不仅刷新了对远古气候的理解，也为预测未来全球变暖趋势提供了重要参考。

(责编：杨曦、陈键)

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