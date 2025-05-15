陈 磊

原标题：从“跟跑”到“领跑”，科教兴国重塑中国发展逻辑

1995年5月6日，党中央、国务院作出实施科教兴国战略的历史性决策，开启我国科技教育事业蓬勃发展的新篇章。30年后的5月7日，九三学社召开纪念科教兴国战略实施30周年座谈会。与会专家抚今追昔，深入探讨新时代科教兴国战略的深刻内涵与实践路径，并就教育、科技、人才“三位一体”协同融合发展积极建言献策。

重塑中国科技面貌

“科教兴国战略不仅重塑了中国的科技面貌，更从根本上改变了国家的发展逻辑。”回望30年征程，北京中科老专家技术中心人工智能研究院院长金声深有体会。作为全程参与科教兴国战略实施的老科技工作者，他将30年的变化概括为：“在科技领域，从‘跟跑’到‘并跑’再到‘领跑’；在人才领域，从稀缺到够用再到井喷。”

九三学社中央主席武维华认为，30年的实践充分证明，科教兴国战略的提出和实施，对于我们国家走向富强、实现中国式现代化具有极其重大的推进作用和历史意义。

“这30年恰恰也是中国互联网发展30年。作为一家互联网企业，360集团与科教兴国的战略实施紧密相连，并迎来了国家网络安全数字化、人工智能+等战略机遇。”360集团创始人周鸿祎说。

“作为理工类高校工作者，我个人的成长经历也与科教兴国战略密不可分。”北京邮电大学电子工程学院教授刘元安回忆说，1995年5月，他开始担任北京邮电大学教授。30年的科研与教学生涯，让他切实感受到我国科技和教育事业发生了翻天覆地的变化——“从最初科研经费不足、科研人员人手不足的窘迫状态，到现在能够专心致志带领科研团队不断攻克科技难题，并取得科研成果。我更加深刻认识到教育、科技、人才是全面建设社会主义现代化国家的基础性、战略性支撑”。

“清华大学环境学科的发展就是科教兴国战略实施并见成效的生动缩影。”清华大学环境学院长聘教授侯德义回忆：1998年刚进入清华大学环境系读本科时，全系几年时间难得在本学科顶尖期刊《环境科学与技术》（Environmental science & technology）发表一篇论文；现在学院每年在其发表论文可以达到几十篇；环境学科的国际排名近10年来连续攀升，目前在QS世界大学排名中，清华大学环境科学排名全球第2。

“科教兴国战略的落地让中国的科研不再停留在论文上，而是直接服务于国家需求。”侯德义告诉记者，他们团队研发的地下水污染精细调查和溯源技术，就采用了科研与国家需求紧密结合的模式，充分彰显了科教兴国战略的强大生命力与独特优势。

加快体制机制改革创新

近年来，国家作出一系列重大决策部署，提出统筹推进教育科技人才体制机制一体改革，赋予了科教兴国战略新的时代内涵，也加快了科技体制改革的步伐。

武维华说，深入实施科教兴国战略，必须坚持创新引领发展，不断深化教育综合改革、科技体制改革、人才发展体制机制改革，统筹推进教育、科技、人才协调发展与良性循环；坚持教育优先发展，加快建设高质量教育体系，加强拔尖创新人才、重点领域急需紧缺人才和高技能人才培养；健全新型举国体制，优化科技创新组织方式和治理模式，扎实推动科技创新和产业创新深度融合，以原创性、颠覆性技术突破引领新质生产力发展。

“我们需要清醒地认识到，科研工作不能止步于论文产出，更应聚焦原创性、颠覆性技术的培育。这就要求我们着力构建更加包容的科研生态，营造允许失败、鼓励探索的创新氛围。”侯德义说。

面对全球大模型产业竞争，周鸿祎就中国未来需要的着力点提出建议。一是基于研发通用大模型，借助开源社区模式形成虹吸效应，发挥新型举国体制优势，集中力量办大事。二是通过科普和推广加大AI的渗透应用，鼓励企业推出免费应用，让更多人学习了解掌握AI技能。三是坚持走应用之路，特别是加强传统产业“数转智改”升级，充分利用有限的算力芯片资源，促进企业提质增效。四是保障大模型安全。“AI在发展同时，也带来AI幻觉等许多新的安全挑战。传统安全手段难以解决新问题，可以借助大模型的能力保障AI安全向善可信可控。”他说。

“在实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略时，要特别重视和发挥老科学家作用。”金声则呼吁，建议组建银发人才库和跨学科智库平台，深度挖掘老科学家的智力资源；组建老专家专项基金，对老科学家的重大科研项目给予支持。

今年也是九三学社创建80周年。“充分发挥科技界人才比较集中的优势，为国出力，是九三学社义不容辞的责任。”武维华表示，九三学社将进一步弘扬爱国民主科学优良传统，进一步增强责任感和使命感，围绕统筹推进教育科技人才体制机制一体改革、深化科技金融体制改革、优化企业科技生态等重要问题深入开展调研，积极建言献策。

(责编：杨曦、陈键)

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