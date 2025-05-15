国家发展改革委：根据形势变化预研储备增量政策
2025年05月15日09:01 | 来源：证券日报
小字号
原标题：根据形势变化预研储备增量政策
5月14日，国家发展改革委主任郑栅洁主持召开民营企业座谈会，重点就当前经济形势及稳就业稳经济政策落实等情况听取意见建议。会上，参会企业负责人既介绍了企业、行业发展情况，又对新形势下促进民营企业高质量发展提出建议；郑栅洁与大家深入交流互动，认真回应企业关切和诉求。
参会企业谈到，经过这些年发展和积累，民营企业已经具备较强的抗风险能力，积极在新发展格局中找准定位，不断强化自主创新，持续拓展多元化市场，目前企业生产经营总体稳定，员工就业保持稳定，对未来发展充满信心。郑栅洁表示，通过交流感受到大家在应对外部风险挑战方面越来越成熟，既有信心有底气，也有准备有办法。面对复杂多变的外部环境，有充分的耐心和定力，将备足预案，坚定不移做好自己的事。
参会企业反映，民营经济促进法的出台极大鼓舞了民营企业和民营企业家信心，让民营经济发展有了坚强的法治保障；对于一些行业“内卷”问题，市场竞争要有边界、底线，龙头企业要通过创新提高产品质量和核心竞争力，更好发挥产业链上下游带动作用，不断增强发展韧性；建议编制“十五五”规划纲要，鼓励、支持、引导民营经济发展，不断完善“两新”等支持政策。
郑栅洁回应，宏观政策要着眼微观主体，让微观主体有感受、有所得，国家发展改革委将坚持和完善政企常态化沟通交流机制，认真听取企业意见建议，抓好民营经济促进法的学习宣传和贯彻实施，谋划编制好“十五五”规划纲要，推动既定政策早出台早见效，根据形势变化预研储备增量政策，点面结合帮助企业解决实际困难问题，着力稳就业、稳企业、稳市场、稳预期。
(责编：杨曦、陈键)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 大藤峡水利枢纽累计发电量突破200亿千瓦时
- 人民网北京5月14日电 （欧阳易佳）据水利部消息，截至5月14日5时，位于广西的大藤峡水利枢纽工程累计发电量突破200亿千瓦时，相当于节约标准煤660万吨，减排二氧化碳1650万吨，助力国家碳达峰、碳中和，积极服务流域经济社会高质量发展。 水利部相关负责人介绍，作为红水河十个水电梯级开发的最后一级，大藤峡工程是广西电网主力调峰、调频电站，共布置8台国内最大的轴流转桨式水轮发电机组，总装机160万千瓦。…
- 七部门：设立国家创业投资引导基金
- 人民网北京5月14日电 （记者黄盛）科技部、中国人民银行、金融监管总局、中国证监会、国家发展改革委、财政部、国务院国资委7部门在5月14日联合发布的《加快构建科技金融体制 有力支撑高水平科技自立自强的若干政策举措》提出，设立国家创业投资引导基金，发挥国家创业投资引导基金支持科技创新的重要作用，将促进科技型企业成长作为重要方向，培育发展战略性新兴产业特别是未来产业，推动重大科技成果向现实生产力转化，加快实现高水平科技自立自强，培育发展新质生产力。 此前，国家发展改革委主任郑栅洁在3月6日举行的十四届全国人大三次会议经济主题记者会上表示，将设立国家创业投资引导基金，聚焦人工智能、量子科技、氢能储能等前沿领域，通过市场化方式投资种子期、初创期企业，适当兼顾早中期中小微企业，支撑原创性、颠覆性技术创新和关键核心技术攻关，培育发展战略性新兴产业和未来产业。…
- 评论
- 关注
推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开