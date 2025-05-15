杜雨萌

原标题：根据形势变化预研储备增量政策

5月14日，国家发展改革委主任郑栅洁主持召开民营企业座谈会，重点就当前经济形势及稳就业稳经济政策落实等情况听取意见建议。会上，参会企业负责人既介绍了企业、行业发展情况，又对新形势下促进民营企业高质量发展提出建议；郑栅洁与大家深入交流互动，认真回应企业关切和诉求。

参会企业谈到，经过这些年发展和积累，民营企业已经具备较强的抗风险能力，积极在新发展格局中找准定位，不断强化自主创新，持续拓展多元化市场，目前企业生产经营总体稳定，员工就业保持稳定，对未来发展充满信心。郑栅洁表示，通过交流感受到大家在应对外部风险挑战方面越来越成熟，既有信心有底气，也有准备有办法。面对复杂多变的外部环境，有充分的耐心和定力，将备足预案，坚定不移做好自己的事。

参会企业反映，民营经济促进法的出台极大鼓舞了民营企业和民营企业家信心，让民营经济发展有了坚强的法治保障；对于一些行业“内卷”问题，市场竞争要有边界、底线，龙头企业要通过创新提高产品质量和核心竞争力，更好发挥产业链上下游带动作用，不断增强发展韧性；建议编制“十五五”规划纲要，鼓励、支持、引导民营经济发展，不断完善“两新”等支持政策。

郑栅洁回应，宏观政策要着眼微观主体，让微观主体有感受、有所得，国家发展改革委将坚持和完善政企常态化沟通交流机制，认真听取企业意见建议，抓好民营经济促进法的学习宣传和贯彻实施，谋划编制好“十五五”规划纲要，推动既定政策早出台早见效，根据形势变化预研储备增量政策，点面结合帮助企业解决实际困难问题，着力稳就业、稳企业、稳市场、稳预期。

(责编：杨曦、陈键)

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