外卖竞争不能背离服务本质
近日，市场监管总局等5部门约谈京东、美团、饿了么等外卖平台企业，直指行业恶性竞争、骑手权益保障不足等顽疾，引发广泛关注。此次约谈不仅是治理外卖市场乱象的鲜明态度，更为行业的健康发展指明方向。
从“全年免佣金”的激进补贴，到被指“二选一”限制骑手接单的争议操作，随着近期外卖行业格局调整，市场竞争逐渐升级。此次约谈明确要求平台企业严格遵守法律法规、落实主体责任、规范经营行为，正是为行业竞争划定“硬杠杠”：行业可以拼发展速度，但必须在法律框架内运行，靠服务品质而非内卷竞争取胜。
消费者、商家、骑手，外卖行业中多方权益问题长期交织：对消费者而言，部分商家证照不全、后厨卫生不达标等问题，让消费者对外卖食品安全问题的担忧挥之不去；对于商家，平台抽成过高压缩利润空间，导致中小商家陷入“销量增、利润减”的生存困境；对于骑手，社保缺失、算法压榨、不合理扣款等问题，成为其职业安全感的痛点。为此，切实保障消费者、平台内经营者和外卖骑手的合法权益是此次监管部门约谈的重点。毕竟，实现多方共赢才是外卖行业可持续发展之路。
约谈是外卖行业转型升级的新起点。平台需要在合规经营、用工制度和消费者体验感等方面作出改变。例如，加强对商家产品质量监控，推广“互联网+明厨亮灶”；以合理抽成机制让商家获得更多利润空间、激发提升菜品与服务质量的动力；让骑手拥有更稳定的收入、更充足的保障和更积极的工作状态，进而为消费者提供更加优质且价格合理的服务等。在此基础上，进一步探索平台企业与用户、商家、骑手多方共赢共享的商业模式。
有市场就会有竞争，但唯有公平有序的竞争，才能让行业实现可持续发展。平台之间的竞争，终究要回归到优质服务上来，这才是赢得用户长久信任的关键。毕竟对消费者而言，比起“全网最低价”的短期吸引，吃得安心、送得及时、服务有温度更为重要。外卖行业的竞争，也该从过去的粗放内卷中走出来，转向价值共创的新赛道。
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