欧阳易佳

“有恒产者有恒心”，“小红本”承载“大民生”。看似一本小小的不动产权证书，却关系着千家万户的“安居梦”、守护着人民群众的财产权益，更是老百姓心里最踏实的“定心丸”。

不动产统一登记改革以来，登记的规范化、便利度持续提升，人民群众的获得感、幸福感和安全感不断增强。与此同时，由于房地产开发建设项目业务链条长，过往一些项目在审批、建设、竣工、交易、监管等前端环节不衔接、不规范，导致部分房屋登记要件缺失，无法登记办证。

5月15日上午，自然资源部在京召开座谈会，介绍各地全力化解历史遗留问题、为群众办理不动产权证书的工作进展和成效，以及下一步工作考虑。

自然资源部自然资源确权登记局局长胡善顺表示，不动产统一登记实施以来，全国累计化解历史遗留问题房屋2000多万套，自然资源领域的各类突出问题得到有效化解。特别是2024年以来，全国共化解长期积压的各类跨部门“硬骨头”问题340多万套，工作进入“快车道”，成效显著。

胡善顺介绍，针对用地手续不完善、开发主体灭失、房地信息不一致等历史遗留问题，2021年自然资源部制定出台了相关政策文件，分类施策，打通问题化解路径。全国省（区、市）、市（州）、县（区）各级纷纷出台化解政策文件，为问题化解提供政策保障。各地用“绣花功夫”全面摸排问题，建立“国家-省-市-县”四级到户台账，实行责任到人、挂号销账。同时，各地采取按月调度工作进展、实地调研督促、总结推广典型经验做法、举办视频培训等方式，全力化解历史遗留问题，为群众办理不动产权证书。

“‘人民群众需求在哪里，登记服务就延伸到哪里’。”胡善顺表示，自然资源部门持续提升不动产登记服务便利化水平，加快推进“互联网+不动产登记”，提升登记信息查询便利度；创新项目建设全生命周期登记服务，推动实现工程建设项目各管理环节闭合监管，防范新的问题发生；推行“一窗受理、并行办理”，让“数据跑腿”代替“群众跑路”；拓展预告登记覆盖面，从源头上防范商品房“一房二卖”“先卖后抵”等风险。

“过去群众手握钥匙却拿不到‘红本本儿’，资产流转难、上学落户难，成了压在群众心里的‘大石头’。”胡善顺说，各地自然资源部门扛起群众“心上事”，大量历史遗留问题得到了有效化解，累计惠及5000多万群众，重大财产权得到了有效保护，急难愁盼问题得以迎刃而解，让“问题清单”变为“幸福账单”。

胡善顺介绍，通过全力化解历史遗留问题，为群众办理不动产权证书，原来无法交易的房屋可以进入市场，顺畅进行交易和抵押融资，释放内需潜力，激发市场活力，有力支撑社会经济发展，成为高质量发展的“助推器”。全国近2100个区县共办理“带押过户”业务50.7万笔，累计涉及卖方抵押金额6400多亿元，有效降低了企业和群众的交易成本，为银行等金融业机构防范资金风险提供了保障。

据悉，从试点到推广，“交房即交证”改革改变了“先交钱、再交房、后办证”的传统模式。全国2200多个县市实施新建商品房项目“交房即交证”改革，覆盖9万多个项目的800万多套房屋，1800多万群众在领到新房钥匙的同时领取了不动产权证书。

胡善顺表示，下一步，自然资源部将强化政策供给，持续指导地方因地制宜运用好政策文件，建立健全日常化解和防范新增问题的长效机制，大力纵深推进历史遗留问题化解，全力以赴办好群众身边可感可及的实事，为群众排忧解难。

(责编：郝帅、高雷)

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