人民网北京5月15日电 （记者黄盛）为实施适度宽松的货币政策，提高宏观调控的前瞻性、针对性、有效性，中国人民银行自5月15日起，下调金融机构存款准备金率0.5个百分点（不含已执行5%存款准备金率的金融机构），下调汽车金融公司和金融租赁公司存款准备金率5个百分点。此次降准预计将向市场提供长期流动性约1万亿元。

降准，是通过降低金融机构按规定向中央银行缴纳的存款准备金占其存款总额的比例，增加银行可以自由使用的资金。

“通过降准可以优化央行向银行体系提供流动性的结构，降低银行负债成本，增强银行负债的稳定性。”中国人民银行行长潘功胜在5月7日国新办新闻发布会上表示，降准0.5个百分点以后，整体存款准备金率的平均水平将从原来的6.6%降低到6.2%。同时，阶段性降低汽车金融公司、金融租赁公司的存款准备金率，从目前的5%降至0%。这两类机构直接面向汽车消费、设备更新投资等领域提供金融支持，降低存款准备金率后，将有效增强这两类机构面向特定领域的信贷供给能力。

广开首席产业研究院院长兼首席经济学家连平认为，当前下调存款准备金率有促进内需恢复、加快结构调整等多重作用。他分析说，从宏观层面看，需要通过下调存款准备金率释放更多流动性，满足当前投资消费扩张与信心修复的资金需求。从微观层面看，拥有充裕资金配置资源的金融机构有利于疏通货币政策传导链条，增强货币创造功能，发挥更大的货币乘数效应。

中国民生银行首席经济学家温彬向记者表示，一方面，降准释放更充足的长期流动性，在后续政府债券供给高峰时可熨平资金面波动，强化货币与财政政策的协同效应，稳定社融增长；另一方面，降准有助于优化银行负债结构、节约负债成本，在一定程度上缓解净息差收窄压力，为降低实体经济融资成本创造空间。

此外，温彬表示，降准可以为银行体系提供长期低成本资金，稳定信用扩张，提升对消费、外贸、科技创新、小微民企等特定领域和薄弱环节的支持力度，增强服务实体经济的动力和可持续性。

针对阶段性降低汽车金融公司、金融租赁公司的存款准备金率，上海金融与发展实验室主任曾刚认为，短期内，汽车金融公司和金融租赁公司的资金可获得性将大幅提升，融资成本显著降低。以汽车金融公司为例，资金成本的下降，使其有能力以更优惠的利率、更灵活的贷款方案吸引消费者购车。这将直接刺激汽车消费市场，带动汽车销量增长。

此次是2025年内首次降准，此前2024年一共落地降准两次，即分别于2024年2月5日和9月27日下调金融机构存款准备金率0.5个百分点，累计向市场提供长期流动性约2万亿元。

(责编：郝帅、高雷)

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