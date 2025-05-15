新华社北京5月15日电（记者吉宁）记者15日从北京市召开的新闻发布会获悉，2025年服贸会举办地点将由国家会议中心和首钢园区“两址举办”调整为在首钢园区“一址举办”，充分发挥首钢园3平方公里区域工业遗存场景特色优势，优化空间布局，组织服务贸易特色活动。

北京市商务局党组成员、北京市国际服务贸易事务中心主任赵旗舟说，自本届起，服贸会将固定于每年9月第二个星期的星期三开幕，会期5天，其中前三天为专业观众日，后两天为公众开放日。同时继续高规格举办全球服务贸易峰会，2025年全球服务贸易峰会由联合国贸发会议、商务部和北京市人民政府共同主办，计划于9月10日上午举行。

记者了解到，2025年服贸会按照缩量提质原则统筹设置主题展和专题展。主题展邀请主宾国、主宾省、国际组织和重点国家等进行展示，澳大利亚作为今年主宾国将组建参展服贸会以来最大规模的服务贸易展团，安徽省作为主宾省将围绕本地科技创新和服务业开放最新成果进行展示。专题展将突出服务贸易融合发展趋势，围绕服务贸易各领域互动性、专业性等特点优化展区布局，继续设置电信、计算机和信息服务，金融服务，文旅服务，教育服务，体育服务，供应链及商务服务，工程咨询与建筑服务，健康卫生服务，环境服务等9个专题。

(责编：王静、赵欣悦)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经